Arturo Vidal presiona a Valverde: iguala a Griezmann como goleador en Liga

El chileno superó su marca personal con Barcelona tras firmar el tanto del triunfo sobre Leganés. Lleva cuatro conquistas, al igual que el francés.

Arturo Vidal se transformó en el redentor del Barcelona. El volante chileno se ha convertido en un elemento clave para Ernesto Valverde. Y es que el técnico de los catalanes ordenó su ingreso en el minuto 57 cuando el marcador reflejaba un empate 1-1 frente al : había sufrido un inesperado golpe inicial en los 12′, cuando Youssef En-Nesyri superó a Marc-André ter Stegen y, recién a los 52', pudo igualar por intermedio de un cabezazo de Luis Suárez.

Solo 22 minutos le bastaron al formado en para presionar al Txingurri: en los 79′ aprovechó un rebote en Rubén Pérez para enviar el balón a la red y anotar el tanto de la victoria que le permitió a su escuadra seguir liderando . Y por más que al DT barcelonista le cueste convencerse de darle un sitio en el once estelar, el seleccionado demuestra en cancha su importancia en este curso.

Con el tanto logrado en el Estadio Municipal de Butarque, el oriundo de San Joaquín llegó a las cuatro dianas, igualando el registro de Antoine Griezmann en el certamen doméstico. ¿Sus víctimas? , , Real y el conjunto de Javier Aguirre.

El Barça está saliendo a flote gracias al balón parado y la "unidad B"

Eso sí, el valor nacional lo hizo en 345 minutos repartidos en nueve compromisos, tres de ellos como titular, pero en solo uno completando los 90': frente a los albivioletas. Mientras que el francés alcanzó los cuatro tantos en 952' (12 partidos jugados, 11 desde el arranque). Asimismo, el Rey Arturo superó su marca personal en el Barça. En la pasada temporada, el mediocampista celebró tres goles en un total de 33 compromisos disputados en el torneo. Además, se transformó en el tercer goleador de la tienda culé por detrás de Lionel Messi (8), y el charrúa (7).



De todos modos, el propio futbolista, que remató el cruce elegido como MVP, reconoció que su escuadra no puede depender de estos resultados. "Las sensaciones no son buenas cuando empiezas un partido perdiendo. Tenemos mucho que mejorar y confiamos en cambiar esto en los próximos compromisos. Debemos intentar que no nos marquen y controlar más los encuentros", analizó tras el pitazo. Mientras que desde la vereda personal, Vidal se mostró feliz por haber logrado el tanto de la victoria. "Estoy muy contento con los tres puntos y por volver a marcar", dijo.

“Era muy difícil este partido, porque este equipo está intentando salvarse, era una cancha muy complicada con mucho frío. Al principio fue muy complicado, pero lo importante fue que este equipo nunca bajó los brazos y nos pudimos quedar con los tres puntos”, reflexionó. Finalmente, confesó que en la acción de su gol "corrí hacia el guarda línea y me di cuenta que el capitán de ellos me dio el balón y feliz porque pude marcar”, cerró.