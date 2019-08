Arturo Vidal no escucha ofertas: está decidido a seguir en el Barcelona

¿Podría el Barcelona, necesitado de dinero para fichar a Neymar, plantearse vender al chileno?

¿Hacer "caja" con Arturo Vidal vendiéndole o quedarse al chileno para toda la temporada? Ese es el debate que existe ahora en el club azulgrana, que medita qué hacer con el mediocampista chileno. Eso sí, Arturo Vidal tiene muy claro que no quiere salir a ninguna parte y que, si depende de él, se quedará en . Fuentes consultadas por Goal explican que el club necesita obtener ingresos para poder acometer el fichaje de Neymar, ya que el conjunto azulgrana no tiene "cash" y que quizá por ahí haya directivos que consideren que vender a Vidal no sería un mal negocio.

Han sido muchos los rumores que últimamente se han vertido sobre Vidal y sobre una hipotética salida del volante chileno del cuadro catalán, pero ni el propio Vidal ni su representante, Fernando Felicevich, están dispuestos a escuchar ofertas, por muy buenas que sea. Hace días se especuló con el interés del , pero ahora mismo, Vidal no quiere abandonar el Camp Nou. Vidal sigue teniendo dos años de contrato y por ahora, piensa cumplirlos de manera íntegra.

Y es que, a pesar de la gran competencia interna que tendrá esta temporada en el centro del campo, "el Rey Arturo" sigue confiando en sus posibilidades y en jugar bastantes partidos. El curso pasado fue de menos a más y acabó siendo relevante para el entrenador, Ernesto Valverde. Y Arturo Vidal está convencido de que, aunque tenga ofertas y el Barcelona pudiera estudiarlas, quiere seguir en el Camp Nou. Al menos, dos años más.