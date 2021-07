Arturo Vidal: "Mi objetivo este año es estar al 100% y demostrar a todos quién soy"

El volante chileno comentó sus sensaciones tras cumplir con sus primeros días bajo las órdenes del técnico Simone Inzaghi en Inter.

El pasado lunes, Arturo Vidal se incorporó a la pretemporada del Inter luego de disfrutar de unos días de descanso tras su participación en la Copa América de Brasil junto a la Selección chilena.

El volante nacional realizó trabajo individual en el Suning Training Centre, de Appiano Gentile, y recién el martes se sumó a las prácticas del Primer Equipo tras someterse a las respectivas pruebas médicas y al hisopado para descartar contagio por COVID-19.

De hecho, y en medio de los rumores de una posible salida de San Siro, su nuevo técnico, Simone Inzaghi, lo consideró como alternativa en el cruce amistoso frente al Crotone de Luis Rojas, que terminó 6-0 favorable para los Nerazzurri gracias a los goles de Martín Satriano, Federico Dimarco, Hakan Çalhanoğlu, Andrea Pinamonti, Stefano Sensi y Marcelo Brozović. El también ex Bayern Munich ingresó al 58' en reemplazo del centrocampista turco.

Y en la antesala a este duelo de preparación, con miras al estreno de la Serie A ante el Genoa, pactado para el próximo 21 de agosto en el Giuseppe Meazza, el formado en Colo Colo comentó sus sensaciones tras cumplir con sus primeros días de reintegro en la tienda lombarda.

"Me hace muy feliz volver aquí después de las vacaciones. Hemos hecho una buena Copa América con Chile, y me alegré mucho por Lautaro (Martínez) y la victoria de Argentina. Ha logrado algo muy importante, y su éxito internacional le será muy útil para su carrera profesional. Le he felicitado", sostuvo en diálogo con Inter TV.

Y agregó: "Ahora toca pensar en el conjunto Nerazzurri y en nada más. En cuanto al entrenador, es alguien que te hace sentir bien. También ha sido bonito reencontrase con los compañeros. Yo creo que estamos trabajando bien y duro, pues no nos queda otra que hacerlo bien en la liga nacional y en la Champions League. Hay que volver a ganar el Scudetto y apuntar muy alto".

Finalmente, y respecto a la nueva campaña, el exBarcelona lanzó un mensaje a la hinchada del vigente campeón de la península. "Tengo muchas ganas de volver al campo. El año pasado tuve la mala suerte de perderme los últimos meses de la temporada. Mi objetivo este año es estar al 100% y demostrar a todos quién es Vidal. Y bueno, eso es posible en nuestro equipo: me llevo muy bien con mis compañeros, confiamos los unos en los otros... Y yo quiero volver a ser el Vidal que todos conocen", cerró.