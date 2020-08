Arturo Vidal: "Lewandowski es extraordinario, pero es imposible compararlo con Messi"

El volante chileno adelantó el cruce frente al Bayern Munich, su ex club, por los cuartos de final de la Champions League.

Esta jornada, y luego de arribar a Lisboa, Arturo Vidal compareció ante los medios de cara al cruce frente al Bayern Munich por los cuartos de final de la .

En la instancia, el volante chileno dejó varias frases llamativas respecto a su exequipo. Una de ellas fue en respuesta al ex delantero brasileño, Giovanni Elber, quien en diálogo con Bild sostuvo que "a día de hoy, Lewandowski es mejor que Messi. Me encanta lo que hace Messi y cómo juega, es un jugador top desde hace muchos años, un genio, pero este año Lewandowski ha dado un recital. Puede hacer cualquier cosa y convierte en gol todas las pelotas que le llegan. Y así lo seguirá haciendo. Está cuajando una espectacular temporada".

Al respecto, el formado en indicó: "Lewandowski es extraordinario, muy peligroso, un goleador incansable. Va a ser muy difícil pararlo, pero compararlo con Leo es imposible, porque él es de otro planeta, aunque Lewandowski sea el mejor delantero junto a Luis Suárez". Cabe recordar que el oriundo de San Joaquín disputó un total de 109 compromisos con el polaco en los bávaros, con siete participaciones de conquistas en común.

En tanto Quique Setién respaldó las palabras del exJuventus y lanzó: "Lewandowski es un gran futbolista, pero creo que no está a la altura de Leo. Eso creo que está claro. Es verdad que está en un grandísimo momento y que está muy bien asistido por muchos compañeros que tiene alrededor. Está muy bien, pero Leo también. Ya lo vimos contra el . Es bueno que estos jugadores estén en el campo y podamos disfrutar de ellos".

Vale resaltar que el hombre de La Roja disputó un total de diez compromisos ante su exclub, en los que registró solo una victoria. Fue en cuartos de final de la Copa DFB 2009, cuando defendiendo al derrotó 4-2 al Bayern, en cruce donde festejó la segunda conquista (61'). "Ganamos una final de Copa e hice un gol, pero han pasado muchos años. Ahora estoy en el mejor equipo del mundo y va a ser muy diferente", opinó.

Finalmente, se refirió a las provocaciones de los germanos en la previa al duelo en el Estadio da Luz. "He escuchado lo que han dicho, pero conozco a la gente de ahí y sé que lo que se habla fuera no es lo que piensan dentro. Mañana juegan ante el Barça, no contra equipos de la . Juegan contra el mejor equipo del mundo", cerró.