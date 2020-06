Arturo Vidal explota contra los 'sin memoria': "Soy del pueblo"

El Rey del Barça reflexionó y mientras miraba la Bundesliga le dedicó un extendido escrito a sus detractores.

Arturo Vidal, que prepara la visita a Mallorca de su y en los últimos días se unió a la lucha contra el racismo, le dedicó palabras a sus críticos con una declaración de principios en la que se declaró "del pueblo" y se refirió a ellos como los "sin memoria".

"Ustedes pueden hablar y decir lo que quieran de mí, pero: Soy del pueblo, soy de uno de los barrios más pobres de Santiago y hoy puedo decir que lo que soy es gracias a la gente que se crió conmigo y vivió lo mismo que yo, gracias a ellos también, familia y amigos. Y para los sin memoria, que quieren dejarme mal con el pueblo, que les importa más los colores que la igualdad en nuestro país. Por eso, yo dejo la vida en lo que hago, no soy de hablar, soy real y me he ganado todo a pulso", expusó el King en sus Instagram Stories junto a puntos suspensivos, una corona y la foto de un festejo al estilo Bane -de Batman- con el Bayern de Münich, equipo al que vio ganarle a su también ex club (de Charles Aránguiz) este sábado.

Bien vale recordar que en su etapa en los bávaros, dijo que ese festejo con la máscara "es una amenaza a los rivales, un desafío a los otros equipos".

¿Tus tatuajes favoritos, @kingarturo23? 🤔

¡Estas y muchas más respuestas en su perfil! 👑 🎥 pic.twitter.com/hnF5b5h324 — FC Bayern München Español (@FCBayernES) September 21, 2017

También es preciso consignar que Vidal sufrió de cierta crítica de parte de los hinchas por un par de gestos puntuales como llegar en helicóptero al Monumental en plena crisis social y codearse con empresarios como Luksic y no sumarse a la dura postura de otros seleccionados como Bravo, Castillo y Aránguiz, que en aquel contexto criticaron al gobierno chileno y se cuadraron con los pedidos populares por una vida más justa. En todo caso, su campaña solidaria movilizó a donantes durante la pandemia por el coronavirus y es parte de fundaciones que promueven el desarrollo de niños desfavorecidos.