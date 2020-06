Arturo Vidal: "Es raro jugar sin público, ya no hay pifias ni aliento"

El volante del Barcelona reconoció que extraña el ambiente que se genera en complicidad con los fanáticos. También adelantó el cruce ante el Athletic.

Previo al cruce ante el Athletic de este martes, Arturo Vidal admitió que tendrá que mejorar la imagen que dejó en el pasado encuentro contra , pero también habló sobre esta ‘nueva normalidad’ del fútbol, sin público en las gradas. En ese sentido, el volante chileno admitió que extraña el ambiente que se genera en complicidad con los fanáticos.

"Es raro, es complicado. Todo lo que pasa antes de empezar el partido son cosas que uno no se imaginaba que podían pasar, todo el protocolo, lo que hay que cuidarse y lo que hay que estar protegidos antes de empeza un partido", dijo en diálogo con Radio Cooperativa.

Y en la misma línea, contó que "cuando uno llegaba al estadio la gente lo hacía sentir... el ambiente cambia mucho y ahora no se siente nada cuando entras a calentar, ya no hay pifias ni aliento. Es bastante complicado subir la concentración o tener ganas de entrar al campo, porque no se siente el ambiente y eso es muy importante en el fútbol".

Las alineaciones del Barcelona vs. Athletic

Respecto a la apretada agenda de los catalanes, el ex Bayern Munich indicó: "Ahora los partidos son más seguidos y el tiempo que tenemos hay que aprovecharlo al máximo para llegar de la mejor forma al siguiente partido", para luego analizar al equipo rival, en duelo donde su escuadra buscará recuperar el liderato.

"Va a ser un partido intenso, muy duro, Athletic es un equipo que presiona en todo momento, siempre los partidos con ellos son muy difíciles, así que vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma y mejorar lo que se hizo contra Sevilla", apuntó.

Finalmente, reflexionó sobre el nuevo formato de la Champions League, que se jugará en duelos de partido único en Lisboa desde los cuartos de final.

"Me gusta, claramente todo va a ser raro por cómo se va a jugar, se va a jugar en agosto, cuando uno está de vacaciones o volviendo, y a un solo partido si es que pasamos contra . Pero bien, esos partidos me gustan, los que se juegan todo, donde aparecen los jugadores importantes y eso quiero demostrar, ser importante en esos partidos", cerró.