Arturo Vidal aprobó con creces en su regreso goleador

Arturo Vidal, en el minuto de juego y mediante cabezazo, anotó el gol que de entrada instaló la ventaja del en . Pero su participación, que lo vio ubicarse al costado derecho de Sergio y entre los atacantes, se terminó con el pitazo final del primer tiempo, pues Quique Setién apostó por Ivan Rakitic para el complemento por la amarilla que recibió el chileno a los 43 de parte de Carlos del Cerro Grande.

El chileno llegó a siete dianas en la competencia durante la temporada, que los ve aún liderando pero conscientes de que el apretado calendario necesitará de piernas frescas. Por lo mismo, pese a su diana, un par de tackles efectivos que frenaron las arremetidas del rival y un segundo intento al arco de cabeza tras el pase de Griezmann, sus dos faltas lo condicionaron y la plancha por detrás ante Rodríguez hizo evidente en su semblante lo que en ese momento decidió su entrenador: no había que arriesgarlo, menos con en el horizonte a apenas 3 días y a 6.

El King cumplió física y fútbolísticamente en su vuelta al fútbol competitivo luego de que se viera azotada por el coronavirus. Con nuevo look, personalidad, presencia para siempre mostrarse como opción de pase en la generación de llegadas y un interesante posicionamiento como apoyo de Braithwaite le permitieron aprobar en Son Moix, renombrado Visit Mallorca Estadi y donde el Barça volvió a mostrarle al mundo qué clase de equipo es y cómo está constituido, con un Vidal en el ADN del pulmón medular y del goleador, ya que hizo 7 goles entre sus 9 remates al arco.

