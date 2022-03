Quedar fuera de una Copa del Mundo puede tildarse de final de una era, o de la despedida que la Generación Dorada se encontró sin hacerle el peso a su historia que lleva el color rojo y el de su apodo, el dorado, con dos títulos de Copa América consecutivos, un reinado continental que no alcanzó a ser mundial por un palo y un gol de Lars Stindl, pero la vida continúa, con los restos, en la ruta a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La interrogante sobre qué equipo parará el seleccionador escogido para liderar tal proceso es gigante entre los hinchas y millones de allegados al fútbol en el territorio bicampeón. Ya lucen lejanos los tiempos de los Gato Silva, Jean Beausejour o Jorge Valdivia, pero Arturo Vidal (que tendrá 38 en 2026) y Alexis Sánchez (quien llegará con 37 cumplidos) todavía lucen elegibles para continuar en la delantera de las posibilidades del DT.

Los amistosos del cierre de 2021 dictaron cátedra sobre nombres propios capaces de vestir La Roja en los tiempos venideros. Zacarías López sumó bonos en la meta, los que Brayan Cortés posee naturalizados, en Benjamín Kuscevic se puede confiar la zaga central, Claudio Baeza y sus símiles saben sostener el mediocampo y entre Joaquín Montecinos y Marcelino Núñez es evidente que el abanico ofensivo es amplio al sumarle al avance en la carrera del nuevo ídolo Ben Brereton Díaz y a Diego Valencia como el 9 del presente. La materia prima está. ¿Y los líderes?

Los Maripán, Pulgar, Aránguiz e Isla no tendrían por qué salir del equipo. Es más: nadie. Solo se dará por naturalidad (N. de la R.: antes de dejar la actividad, múltiples seleccionados dieron un paso al costado desde Chile primero). El mismo Gary Medel ha declarado estar apto para más y más aventuras hasta que no se sienta en el nivel adecuado.

Para Alexis Sánchez la vía es lógica: continuar en Europa a lo menos hasta Copa América 2024, continuar adecuándose al centro del ataque, como centroforward o segundo punta enganchado, cuidar sus cargas y evitar riesgos con lesiones. Arturo Vidal ya puso primera al respecto, y con su PF Juan Ramírez verlo resentido físicamente no pasa de ser anecdótico. Si el King y el (ex) Niño Maravilla cumplen sus anhelos del final de su carrera, naturalmente estarán en el Mundiao 2026 si Chile no acaba en los tres peores puestos.

El surgido desde Colo Colo coquetea con Boca, América, Flamengo y debe un paso por Macul, que debiese producirse en torno a la siguiente cita planetaria. Y ganar te contagia, te impulsa a seguir conquistando (¡ligueramente no hay otro como Vidal!), a formar a los encargados de escribir las siguientes páginas.

La joya de Cobreloa se plantea llegar a los 200 goles en el Viejo Continente y debate su futuro entre el Inter y un siguiente gigante. Es que los dos atletas más trascendentales que nacieron en el territorio andino solo han sabido de codearse con lo más grande del fútbol, y en su rol de viejos cracks no se perderán esa oportunidad. Todas las guindas de sus tortas se guardarán para después del 2026.

El caso de Claudio Bravo depende exclusivamente de su condición. Ha demostrado, en la ruta a Qatar, ser el mejor arquero de Chile y mirar a sus alternativas desde la altura más confiable posible, pero ya se lesiona más en Betis (continúa en la más alta élite del deporte y de ello dependerá cómo será la expansión de su carrera) y habrá cumplido 42 el 26. El plus: su fútbol maduró fantástico y su muy saludable estado le permiten sostenerse hasta la época de legendarios como Buffon y Zoff. Y, cómo no, primarán sus ganas de liderar a su Roja querida en otra Copa América y un extenuante recorrido al Mundial que contará con más cupos y, por ende, apetito vivo de cada candidato.