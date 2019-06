Arturo Vidal: "Alexis Sánchez necesitaba el gol, ha tenido un año complicado y esto le da confianza"

El volante de La Roja destacó la anotación del máximo artillero, mientras que el atacante analizó a Japón tras la victoria 4-0 en el Estadio Morumbí.

Alexis Sánchez y Eduardo Vargas se tomaron los dos primeros lugares de la tabla de goleadores históricos de la Selección chilena, luego de anotar en la victoria por 4-0 de La Roja sobre este lunes, en el debut del equipo de Reinaldo Rueda por el cierre del Grupo C de la .

El atacante del aumentó su cuenta individual con 42 tantos y se consolidó como artillero histórico, mientras que el doblete del delantero de Tigres le permitió quitarle el segundo lugar a Marcelo Salas. Además, se ubicó como artillero histórico del representativo en el certamen continental, con doce gritos, uno más que su más cercano perseguidor Paolo Guerrero.

Y tras la victoria, Arturo Vidal, de gran despliegue físico ante los nipones, analizó el retorno goleador del nacido en Tocopilla. "Alexis necesitaba el gol, ha tenido un año complicado y esto le da confianza", dijo, en alusión a su magra campaña con los Diablos Rojos.

"Quedo conforme con este partido porque volvimos al gol que era algo que nos venía pesando un poco. Es muy importante que Alexis (Sánchez) y Eduardo (Vargas) anoten para darle más confianza al equipo", añadió sobre lo mismo.

"Es importante haber empezado con el pie derecho. Nos deja contentos partir ganando así porque el objetivo principal siempre ha sido defender de la mejor forma el título", añadió respecto al resultado.

Por otra parte, adelantó lo que será el encuentro ante del próximo viernes, declarando que: "Debemos enfocarnos desde ya en ese partido. Sabemos que si seguimos mejorando podemos ser una Selección bastante peligrosa".

Finalmente, volvió a respaldar a Reinaldo Rueda, comentando que: "Yo dije que hay que dejar trabajar al profe. Él tiene una calidad increíble para manejar al grupo y nos necesita también de la mejor forma posible".

Mientras que el formado en , una de las grandes figuras del cruce, afirmó que no hay espacio para el relajo y ya se concentra en el compromiso ante la Tricolor en Salvador.

"Al equipo le agregamos defender y atacar rápido, que era lo que quería el profe (Reinaldo Rueda). Hay que sumar -estar a- punto futbolístico; jugamos con un gran rival, que era muy rápido, pero no hay que relajarse y tenemos que pensar en el próximo partido", señaló a la transmisión oficial.

"Tuve un mes o mes y medio -complicaciones con- el tobillo, fueron cosas que nunca habían pasado, no me lo explico. La familia como siempre estuvo ahí, después llegué a la Selección y me cuidaron mucho aquí", enfatizó.

"No jugué en Serena porque quería estar bien físicamente para el partido de hoy. En los primeros 45 minutos me costó mucho, tenía un ahogo, pero el segundo tiempo estaba más relajado, con más ganas y con otro feeling", explicó.

Finalmente, destacó el trabajo del equipo en el Estadio Morumbí. "Quiero felicitar a los compañeros que hicieron un gran desgaste y los que entraron, entraron muy bien", cerró.