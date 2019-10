Arturo Vidal adelantó cómo será el reencuentro con Claudio Bravo

El volante del Barcelona pidió que "se corté el tema" y que solo se piense en "el bien de la Selección y no buscar temas extrafutbolísticos".

El esperado reencuentro entre Claudio Bravo, Arturo Vidal y Gary Medel en la Selección chilena tiene a todos expectantes. Y es que los referentes de La Roja vuelven a coincidir en la nómina tras dos años marcados por un quiebre. Uno de los que se refirió a esta situación fue el propio Pitbull, pero también fue el turno del volante del .

Y es que en su llegada a Alicante, para unirse a la disciplina de Reinaldo Rueda de cara a los amistosos ante y Guinea, el formado en afirmó que "espero que ya se corté el tema con Claudio, ya van dos años hablando de esto. Creo que por una vez en al vida debemos pensar en el bien de la Selección y no buscar temas extrafutbolísticos".

En esa misma línea, anticipó que "se van a conversar cosas, tenemos 10 días, pero siempre pensando en la Selección. Ahora lo llamaron y vamos a ver qué pasa. Eso queda dentro del camarín. Debemos trabajar para que vuelva a ser una de las mejores del mundo".

"Hay que ayudar a los más jóvenes y empezar sacar a jugadores que puedan estar en Europa, porque estos problemas le cierran la puerta a los jugadores chilenos para que vengan a Europa, esto hay que cambiarlo entre todos y pensar que podemos volver a ser una Selección fuerte", complementó.

Respecto al primer cruce en el estadio José Rico Pérez, el nacido en San Joaquín indicó que "jugamos contra una de las mejores selecciones del mundo en este momento, como equipo es muy fuerte, y nos va a ayudar a seguir mejorando".

Asimismo, reconoció que "vengo con mucha alegria, en mi mejor momento (en el Barça). Me costó un poco al comienzo de la temporada, pero llegó el momento y espero seguir así. Desde el año pasado las cosas han sido bastante buenas. El entrenador ha ido cambiando, me tocó la oportunidad y demostré quien soy".

Por otra parte, tuvo minutos para hablar de la crisis que atraviesa , uno de los candidatos al descenso en el Campeonato Nacional. "Complicado lo de la U, pero así es el fútbol. Cuando no haces las cosas bien, cuando no juegas bien, pasan estas cosas. Espero que no baje. Pero no es de ahora, partió mal desde el comienzo y ahora está sufriendo", reflexionó.

El artículo sigue a continuación

Finalmente, se refirió al récord de Esteban Paredes que, tras su conquista en la victoria de Colo Colo ante los azules, se convirtió en el máximo artillero histórico de Primera División, superando al legendario Francisco Valdés. "De verdad es una alegría muy linda. Es lindo cuando alguien queda como leyenda en el fútbol chileno. Es un gran amigo, y me alegro mucho por él, por su familia y también por Colo Colo", cerró.

Cabe destacar que en la antesala al arribo del ex Bayern Munich, el golero del se sumó a la concentración. Lo hizo en silencio, sin pronunciarse respecto al tema. “Después vamos a hablar, más tranquilos y ordenados”, le dijo a los medios, antes de los trabajos en La Manga Club, lugar donde preparan el cruce ante los cafeteros.

✊ El trabajo de nuestros arqueros en

¡Motivación a full! 💯#VamosChile 🇨🇱 pic.twitter.com/n2WJ7m1qlV — Selección Chilena (@LaRoja) October 7, 2019