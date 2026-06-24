Al-Ittihad aún negocia con su exentrenador, el portugués Sergio Conceição, mientras busca un nuevo técnico tras quedar sin título en la temporada 2025-26.

El club, que acabó la temporada 2025-26 sin títulos, rescindió su contrato este mes.

El club busca resolver el contrato, mientras el técnico insiste en cobrar los dos años restantes.

De cara al futuro, el club aún no se decide sobre el nuevo técnico. El periodista Majid Hood, de «Al-Riyadiah», asegura que el alemán Jens Wessing, entrenador del Gamba Osaka, es uno de los candidatos para dirigir al “Al-Ittihad” la próxima temporada.

Fesing, de 38 años, ha llamado la atención tras ganar la Liga de Campeones de Asia 2 con el Gamba Osaka, arrebatándole el título al Al-Nassr en su propio campo.

Además, Hood mencionó en X que otra opción es el serbio Veljko Banović, actual seleccionador de Serbia.

Banović, de 48 años, dirige Serbia desde octubre de 2025, tras dejar el Real Oviedo siete meses antes.

Llama la atención su escasa experiencia: Vising, de 38 años, solo ha dirigido al Gamba Osaka —donde llegó en enero— tras ser asistente de Roger Schmidt en Benfica y PSV y en Leipzig.

Banović, que también posee la nacionalidad española, dirigió al Reading de la Championship inglesa y al Real Oviedo, que lo destituyó dos meses después del inicio liguero.

Además, ha dirigido todas las selecciones juveniles de Serbia (sub-18, sub-19 y sub-20) antes de llegar al equipo absoluto.

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