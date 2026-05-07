Arthur Zagré, estrella del Excelsior, podría debutar con la selección nacional contra Bielorrusia

La Federación de Fútbol de Burkina Faso anunció en Facebook el fichaje de Arthur Zagré. El defensa del Excelsior podría debutar el mes que viene contra Rusia en un amistosoen Volgogrado y, cuatro días después, ante Bielorrusia.

Zagré, de 24 años, nació y se formó en Francia, donde vistió la camiseta del París Saint-Germain en las categorías sub-18 y sub-19.

PSG no le dio oportunidades, pero el Mónaco pagó diez millones por él.

Sin lograr afianzarse en Mónaco, fue cedido al Dijon, al FC Utrecht y, finalmente, al Excelsior. En 2023, el club de Róterdam lo fichó de forma definitiva sin coste.

Desde entonces se ha consolidado como pieza clave del Excelsior, donde ha jugado 104 partidos, marcado 6 goles y dado 13 asistencias.

Aunque nunca debutó con la absoluta francesa, gracias a sus raíces burkinesas pronto podría convertirse en internacional.

Sus padres son de Burkina Faso, así que en la selección se reencontrará con jugadores como Lassina Traoré, Bertrand Traoré (ex del Ajax) y el defensa del Bayer Leverkusen Edmond Tapsoba, que representan al puesto 62 del ranking de la FIFA.