Arthur ya está en Turín para fichar por la Juventus

Uno de los grandes movimiento de mercado del actual periodo de fichajes está muy cerca de concretarse. Tiene como involucrados al Barcelona y a la Juventus y como protagonista principal al brasileño Arthur Melo.

El mediocampista de 23 años aterrizó en Turín y está a una firma de convertirse en refuerzo de la Vecchia Signora de cara al segundo semestre del 2020, luego de haber disputado 72 partidos (4 goles y 6 asistencias) durante dos temporadas como culé.

El brasileño pasa reconocimiento médico con los galenos de la , una situación similar a la Pjanic con los doctores azulgranas, como norma preceptiva a la fima de los contratos.

