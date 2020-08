Arthur Melo se despide de Barcelona con un emotivo vídeo

"Me llena de orgullo ser culé y haber defendido uno de los escudos más importantes del mundo, que me demostró un cariño y respeto que nunca olvidaré".

Arthur Melo, nuevo jugador de la , ha utilizado las redes sociales para despedirse de . En ese sentido, el ex mediocentro azulgrana ha publicado un emotivo vídeo en el que agradece todo el cariño recibido de parte de la afición catalana. En el mismo, Arthur declara su amor por la Ciudad Condal, por el club culé y por sus hinchas, de los que se despide antes de emprender una nueva etapa en .

Esto dice Arthur en su despedida de Barcelona

“Las despedidas son siempre difíciles, pero más aún si es para dejar atrás un lugar que ya es mi casa, una ciudad increíble que se queda para siempre en mi corazón, donde todos me acogieron como un catalán más. Me descubrieron una nueva cultura y me ayudaron a crecer como jugador y sobretodo como persona. Me despido de un grupo de jugadores impresionantes, me siento muy afortunado de haber jugado con ellos, pero sobretodo muy agradecido de haber tenido su apoyo como amigos, personas con un corazón enorme. Y de una afición que me conquistó desde el primer día. Me llena de orgullo ser culé y haber defendido uno de los escudos más importantes del mundo, que me demostró un cariño y un respeto que nunca olvidaré. Hoy toca decir adiós, pero llevándome un pedazo de todo lo que viví aquí para siempre en mi corazón. Gràcies per tot, Barcelona”.

Final indeseado en el Barcelona

Cabe recordar que Arthur fue traspasado a la Juventus de Turín en la operación de intercambio con Miralem Pjanic. El final del jugador brasileño en el club azulgrana no ha sido el esperado, puesto que se negó a entrenar y acabó apartado del equipo.