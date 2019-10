Arthur Melo consigue una nueva marca en el Barça: 2 pases de gol en un partido

Con sus dos asistencias ante el Sevilla, Arthur Melo consiguió una nueva marca con el FC Barcelona

Arthur Melo se está convirtiendo con el paso de los partidos en una de las sensaciones del FC . Ante el , el centrocampista brasileño dio dos asistencias y fue el primer encuentro de su carrera con la camiseta blaugrana en el que consigue dos pases de gol en el mismo choque.

Estas dos asistencias se suman a la que ya dio en el partido ante el , en el que el cuadro blaugrana goleó por 5 goles a 2 a los hombres de Celades. Estas cifras ya superan a las que realizó la pasada temporada, donde realizó 2 asistencias de gol en 42 encuentros.

En 51 encuentros, Melo ha asistido en 5 ocasiones entre todas las competiciones (Liga, , Champions y ). Además, ya se ha estrenado como goleador esta misma temporada.

En el encuentro ante el en el Sadar, Arthur, que salía de suplente, revolucionó el encuentro, marcando el gol que empataba un choque que se complicó sobremanera a los hombres de Valverde, y demostró su gran estado de forma.

Tras no jugar en la derrota blaugrana en , el ex de Gremio volvió a reivindicarse ante el , donde jugó los 90 minutos y marcó un gol, superando ampliamente sus registros de la pasada temporada, donde no estrenó su casillero.

Otro de los datos que más llaman la atención de la progresión de Melo es la cantidad de partidos jugados y partidos que consigue terminar con el Barça. De 42 encuentros disputados la pasada campaña, solo consiguió terminar 5, 1 en Champions ante el y los 4 restantes en la Copa del Rey, correspondientes a la vuelta de octavos de final, los cuartos de final y la ida de semifinales ante el .

Datos que contrastan con el inicio de esta temporada. Arthur ha disputado 7 compromisos, de los cuales 4 han sido de principio a fin, los dos de Liga de Campeones ante el y el , y dos de Liga ante el Villarreal y el .

Su entrenador, Ernesto Valverde, lejos de conformarse con el rendimiento actual de Arthur, le pidió más después del partido ante el Sevilla. "Está haciendo una buena temporada pese a que no jugó los primeros partidos. Contra Osasuna hizo su primer gol, ya ha hecho dos. Le pedimos que se comprometa un poco más en el juego ofensivo".