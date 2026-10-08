Mikel Arteta celebró la renovación de su contrato a largo plazo con el Arsenal hasta 2030 repasando los siete años que ha pasado en el banquillo del Emirates Stadium

Arteta concedió una entrevista al diario "The Athletic", en la que habló sobre su viaje con el Arsenal.

Arteta dijo que decidió cambiarlo todo cuando asumió el cargo en 2019, y explicó: "Puse la oficina patas arriba, lo tiré todo al suelo: los ordenadores, los portátiles, los cables... Luego reuní a todos y dije: si queréis que os ayude a disfrutar de vuestra profesión, tenéis dos minutos para ordenar este lugar y prepararos, al menos, para trabajar juntos".

Y añadió: "Esto es solo el principio. Es algo que debemos entrenar a diario. Sea lo que sea lo que queramos lograr, tenemos que hacerlo juntos. No puedo hacerlo yo solo. El problema al que nos enfrentamos es mucho más profundo, pero la oportunidad no tiene límites".

Y señaló: "Este podría haber sido el final de mi carrera como entrenador, porque si todo hubiera seguido como estaba, ya no tendría trabajo".

El técnico español continuó: "Lo que decidí el día que acepté esta magnífica oportunidad fue que entregaría mi vida, mi alma, todo mi conocimiento y mis mejores capacidades para cumplir un sueño: conectar los pilares de este club de arriba abajo".

La revolución de Arteta se materializó con la conquista de la Premier League tras 22 años, y sobre ello dijo: "No fue solo una copa. Fue un momento que recordaremos el resto de nuestras vidas".

La derrota del Arsenal en la final de la Champions League

Arteta recordó la derrota ante el Paris Saint-Germain en la final de la Champions League.

Y comentó: "Todavía llevo la marca de esa derrota, como dice Arsène. Ese veneno sigue corriendo por mis venas. Debe permanecer ahí porque de ello se aprende, y quizá sea una gran motivación para mí y para todos".

Y agregó: "Hay un elemento de elegancia, de comportamiento, de luz, de espíritu. Es algo difícil de describir con palabras, pero este club tiene un aura especial. Tiene una energía que te atrae, que cautiva tu corazón y deja huella. Siento que hay mucho por hacer y que esto es solo el principio".

Lo más sorprendente de Arteta es la rutina diaria que inventa para sorprender a sus jugadores, pues explicó: "Esta creatividad nace del trabajo que hacemos, y sobre todo de prestar atención a lo que necesitan los jugadores. ¿Qué buscan? Hemos estado juntos durante siete años, y me gusta que lo sientan cuando entran en el edificio y se pregunten: bien, ¿cuál es el programa de hoy? Arteta sigue aquí".