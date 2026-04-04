Arteta se niega a sacrificar a la estrella del Arsenal: «Los errores forman parte del fútbol»

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, ha confirmado que una de las estrellas de los Gunners está lista para ser titular ante el Southampton en los cuartos de final de la FA Cup, y ha subrayado su plena confianza en el jugador a pesar del error que cometió recientemente.

Arteta declaró que su portero, Kepa Arrizabalaga, está listo para volver a la alineación titular en el próximo partido, dos semanas después del error que provocó el primer gol encajado ante el Manchester City en la final de la Copa de la Liga, que los Gunners perdieron por 2-0.

El guardameta, de 31 años, no ha disputado ningún partido de la Premier League esta temporada, ya que sus participaciones se han limitado a la Copa de la Liga y la Copa de la FA, además de un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el Karat.

A pesar del grave error ante el City, Arteta parece decidido a confiar en el exguardameta del Chelsea durante la visita a «St Mary’s» el sábado por la noche, teniendo en cuenta que Kepa ha disputado todos los minutos de la temporada del Arsenal en la Copa de la Liga hasta ahora.

Arteta declaró, en unas declaraciones recogidas por la cadena «ESPN»: «Está listo para jugar, nunca juzgaré a un jugador ni tomaré una decisión en su contra solo por cometer un error. La actitud y el comportamiento, sí, al 100 %, pero el error forma parte del fútbol y cualquiera puede cometerlo».

El entrenador español añadió: «No sé si necesita apoyo, pero ya lo ha recibido primero de sus compañeros, luego de mí y del cuerpo técnico, y espero que también de la afición. No creo que lo necesite, ya que cuenta con una gran experiencia y ha vivido situaciones muy diversas a lo largo de su carrera, por lo que está más que listo para jugar».

Los sueños del Arsenal de conseguir el cuádruple se desvanecieron tras la decepcionante derrota por 2-0 ante el equipo de Pep Guardiola, pero el equipo sigue liderando la liga con 9 puntos de ventaja y busca superar al Southampton, que milita en la Championship, para asegurarse una plaza en las semifinales de la Copa.

Al ser preguntado por el impacto de la derrota, Arteta dijo: «Es como tener una bola de veneno en el estómago, pero hay que sacársela lo antes posible y utilizarla para mejorar mi estado de ánimo y el del equipo. Esta sensación no desaparecerá en los próximos treinta años, porque cuando tienes la oportunidad de ganar una final en Wembley, tienes que hacerlo».

Y concluyó: «Esa sensación debe permanecer ahí para formar parte de lo que seremos en las próximas semanas y años, aprender de ello y garantizar que ese fuego siga ardiendo en Wembley sin olvidar lo que pasó. Ese ha sido nuestro enfoque y lo único en lo que hemos trabajado últimamente: utilizarlo como combustible para el último empujón que queremos dar. Lo he notado inmediatamente en los jugadores, Esto nos hará mejores y debemos aprovecharlo en la parte más importante y bonita de la temporada».

Leer también: 11 lesiones... Arteta responde a las acusaciones de manipulación contra el Arsenal