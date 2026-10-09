Arteta se niega a cargar contra el Manchester City y lanza un mensaje contundente a la afición del Arsenal

En un momento en el que crecen las preguntas sobre las repercusiones del caso del Manchester City en la lucha por el título de la Premier League, Mikel Arteta, director técnico del Arsenal, se encuentra ante una serie de asuntos espinosos que van más allá del próximo enfrentamiento contra el Leeds United. Entre la polémica legal que rodea a uno de los principales rivales de su equipo, la decepción que dejó la última derrota ante el Brighton y la preparación para una nueva etapa tras la renovación de su contrato, el técnico español intenta reorientar las miradas hacia lo que considera más importante: construir un equipo capaz de imponer su dominio y cumplir las aspiraciones de su afición.

Durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el Leeds United, previsto para mañana sábado en el Emirates Stadium, dentro de la sexta jornada de la Premier League, Arteta habló del caso del Manchester City y de su postura sobre la polémica en curso, además de sus aspiraciones con el Arsenal, los motivos de su apego a continuar el camino y las últimas novedades sobre el estado físico de varios de sus jugadores, encabezados por Declan Rice, Kai Havertz y Ezri Konsa.

Arteta optó por tratar con cautela las preguntas relacionadas con el caso que rodea al Manchester City, negándose a entrar en más debates antes de que concluyan los procedimientos legales y se resuelva el recurso vinculado al mismo.

El técnico del Arsenal dijo que entiende perfectamente los motivos por los que se plantean estas preguntas, pero insistió en la necesidad de respetar los procedimientos, el calendario y el proceso legal en curso, aclarando que el caso aún no ha llegado a su fin.

Y añadió: «Es sumamente importante que respetemos los procedimientos, el calendario y el proceso en curso, que aún no se ha resuelto, dado que existe un recurso en el caso. Mi postura, y también la del club, es no hacer ningún comentario adicional hasta que el asunto se resuelva».

Con esta postura, el técnico español evitó emitir cualquier juicio nuevo sobre el caso, subrayando que el Arsenal no quiere sobrepasar los límites que imponen los procedimientos en marcha, incluso ante la sensibilidad del asunto y su posible impacto en el ambiente de la competición en la Premier League.

El asunto no se detuvo ahí, pues a Arteta le preguntaron si los acontecimientos relacionados con el Manchester City habían afectado a sus recuerdos de la etapa en la que trabajó dentro del cuerpo técnico del club, pero se mantuvo en su respuesta anterior, señalando que el caso sigue en curso y que debe respetar el proceso que está siguiendo.

Explicó que el asunto no está bajo su control y que la concentración debe centrarse en los aspectos que su equipo sí puede controlar, encabezados por la preparación de los partidos y ofrecer el mejor nivel posible ante los rivales.

Y cuando le plantearon una pregunta sobre la necesidad de resolver el caso durante la presente temporada, Arteta expresó su confianza en la capacidad de los responsables del asunto para llegar a los resultados correctos, diciendo que confía en que los procedimientos se completarán de la manera adecuada.

¿Ha quedado dañada la imagen de la Premier League?

Las preguntas se extendieron al impacto del caso en la reputación de la Premier League y a si había perjudicado la imagen de un torneo ampliamente considerado como una de las competiciones más fuertes del mundo.

Pero Arteta se negó a dar una valoración definitiva antes de que concluyan los procedimientos, subrayando que formarse una opinión clara sobre el caso sigue estando ligado a lo que este arroje al final. Dijo: «Hay procedimientos que aún no se han resuelto, el asunto sigue en estudio. Podemos formarnos una opinión clara una vez que el caso se resuelva, pero por ahora no estoy dispuesto a hacer ningún comentario».

En cambio, el técnico español no mostró ninguna duda cuando le preguntaron si la Premier League sigue siendo la mejor del mundo, pues respondió afirmativamente de forma rotunda. Señaló que el torneo goza de un estatus excepcional por numerosos motivos, apoyándose en su experiencia de más de 20 años en el fútbol inglés, y afirmó sentirse orgulloso de estar en este entorno.

También elogió a los clubes que han logrado conseguir resultados destacados mediante una gestión inteligente de sus recursos, citando al Brighton y al Brentford, que han ofrecido niveles llamativos pese a la diferencia de sus posibilidades respecto a las de los grandes clubes. Arteta recordó que el propio Arsenal tuvo dificultades ante el Brighton hace pocas semanas, en alusión a que la superioridad en la Premier League no depende únicamente del volumen de gasto, sino que también requiere calidad de trabajo, planificación y preparación.

Y cuando le preguntaron si la situación del Manchester City podría ir en beneficio del Arsenal, Arteta se negó a dejarse llevar por cálculos relacionados con el destino de los rivales, subrayando que su equipo no puede controlar estos acontecimientos.

Insistió en que la prioridad para él consiste en aprovechar las posibilidades disponibles y prepararse de la mejor manera posible para los próximos partidos, especialmente porque el equipo se dispone a recibir al Leeds United tras el parón internacional.

Dijo: «Esto es algo que está fuera de nuestro control. Lo que sí está dentro de nuestro ámbito de control es nuestro grado de preparación; todos nuestros internacionales han regresado en el mejor estado posible, lo que nos permite ganar al Leeds mañana, y ese es el eje de nuestra concentración».

Estas declaraciones reflejan el deseo del técnico español de mantener a sus jugadores alejados de la polémica que rodea la competición, y de evitar convertir el caso del Manchester City en un eje principal dentro del equipo, en un momento en el que el Arsenal necesita recuperar su equilibrio tras su reciente tropiezo ante el Brighton.

Renovación del contrato: el inicio de una nueva etapa en el proyecto del Arsenal

Lejos de los asuntos polémicos, Arteta habló de la renovación de su contrato con el Arsenal, expresando su gran satisfacción por continuar su camino con el club que dirige desde hace casi siete años.

El técnico español afirmó que la decisión de continuar no fue un simple paso contractual, sino una prolongación de una convicción compartida entre él y la dirección del club sobre el futuro y las aspiraciones que ambas partes buscan alcanzar, y dijo: «Siento un gran honor. Mi familia y yo estamos sumamente agradecidos de seguir disfrutando de este viaje asombroso que comenzó hace casi siete años».

Explicó que el entendimiento entre él y la dirección del Arsenal estuvo presente desde el principio, señalando que el ambiente que reinó durante la discusión sobre el futuro fue uno de los principales indicadores que lo llevaron a convencerse de que continuar era la opción correcta.

Y añadió que mirar los rostros de los responsables y ver el entusiasmo en sus ojos al hablar de la próxima etapa fue algo importante para él, elogiando a Stan Kroenke y Josh Kroenke, junto al director ejecutivo Richard Garlick, el director de operaciones futbolísticas James King y el director deportivo Andrea Berta, además del cuerpo técnico y los jugadores.

No obstante, Arteta subrayó que la renovación del contrato no representa una garantía de que el éxito continúe, sino que pone a todos ante una responsabilidad renovada, afirmando que mantenerse en el nivel al que aspira el club requiere trabajar a diario y merecer el estatus que el equipo ha alcanzado.

El sueño del dominio: Arteta dibuja los rasgos del futuro del Arsenal

Arteta no ocultó su aspiración de construir una etapa exitosa y estable con el Arsenal, capaz de competir de forma constante por los títulos, pero señaló que llegar a una era de dominio requiere más que simplemente contar con jugadores destacados o conseguir algunos resultados positivos.

Explicó que el asunto necesita un esfuerzo continuo y mantener los altos estándares que el club busca consolidar, conservando el nivel de entusiasmo, pasión y energía que considera necesario para seguir avanzando.

Dijo que el equipo es muy consciente del nivel que ha alcanzado y de los estándares que debe mantener, pero siente que el entusiasmo y la ambición dentro del club superan esos límites, en alusión a su deseo de seguir desarrollando al grupo y no conformarse con lo logrado.

Sobre los momentos en los que más orgulloso se siente, y si su relación con la afición supera en importancia a la conquista de títulos, Arteta explicó que el asunto está ligado a la manera en que se ha construido el equipo y a la creciente sensación de que todos han pasado a formar parte de una sola entidad.

Y afirmó que el Arsenal ya posee una identidad clara, una ambición definida y una visión compartida del camino que quiere recorrer, considerando que esta cohesión representa una de las conquistas más importantes logradas durante su trayectoria con el club.

Estas declaraciones llegan en un momento en el que el Arsenal busca convertir su proyecto deportivo en éxitos tangibles, después de que las expectativas se hayan vuelto mayores con la continuidad de Arteta en el cargo y la renovación de la confianza en él por parte de la dirección.

¿Piensa Arteta en marcharse o en tomarse un descanso?

El técnico español abordó su relación con su profesión y si piensa continuar durante muchos años o si algún día podría necesitar detenerse y alejarse de las presiones de los banquillos.

Afirmó que su concentración se centra en el presente y que prefiere afrontar cada día como una nueva oportunidad para disfrutar del trabajo, en lugar de ocuparse de lo que pueda ocurrir dentro de muchos años.

Dijo: «El asunto tiene que ver con el hoy, y esperamos que se extienda al mañana; así es como debemos vivir esta profesión. Hay que disfrutar del camino, eso es lo más importante, y es la mayor lección que he aprendido a lo largo de los años».

Señaló que contar con personas que lo apoyan a su alrededor representa uno de los principales motivos de su sensación de tranquilidad y felicidad, aclarando que el apoyo que ha recibido durante su carrera lo ha hecho sentirse valorado y le ha ayudado a disfrutar de lo que hace.

Y cuando le preguntaron si había pensado en no firmar un nuevo contrato, reveló que tomar este tipo de decisiones exige del entrenador revisar sus sentimientos y su energía, además de evaluar su relación con las personas de su entorno.

Explicó que la pregunta más importante para él consiste en tener el deseo suficiente de continuar y la sensación de que quienes lo rodean comparten el mismo entusiasmo, afirmando que su respuesta fue afirmativa y que reconsiderará el asunto si esa sensación cambia en el futuro.

También negó que la idea de tomarse un descanso profesional esté presente en su mente actualmente, subrayando su enorme amor por su trabajo y que se despierta cada mañana sintiendo energía y ganas de seguir trabajando.

Y añadió que algunos le aconsejan descansar, pero se encuentra capaz de recuperar su vitalidad incluso tras breves periodos de pausa durante el día, porque el trabajo representa para él una verdadera pasión.

Sobre las presiones y la tensión ligadas a los banquillos, Arteta aclaró que entiende la naturaleza de los comentarios sobre la dificultad de la profesión, pero que no mira su trabajo desde ese ángulo, sino que se centra en la ambición, el impulso y la pasión que lo empujan a continuar.

Afirmó que trabajar cada día en un ámbito que ama representa un gran privilegio, y que el momento en que pierda esa sensación será una señal de la necesidad de detenerse y replantearse las cosas.

Las lesiones del Arsenal: dudas sobre Rice, Havertz y Konsa

En el plano deportivo, Arteta ofreció una actualización sobre el estado físico de varios de sus jugadores antes del enfrentamiento contra el Leeds United, ante el regreso de los internacionales de sus compromisos con las selecciones de sus países.

Declan Rice fue uno de los nombres más destacados que suscitaron interrogantes, después de abandonar la concentración de la selección inglesa, pues el técnico subrayó la necesidad de tratar su situación con cautela, ante los problemas físicos que ha padecido desde su regreso del Mundial.

Arteta explicó que el volumen de partidos que el centrocampista ha disputado durante los últimos tres años obliga al cuerpo técnico a tomar decisiones meditadas sobre su participación, señalando que manejar su situación con prudencia era la mejor opción.

Y añadió que el club espera que Rice esté disponible para participar ante el Leeds, junto a los otros jugadores cuya disponibilidad no está del todo clara.

En lo relativo a Kai Havertz y Ezri Konsa, Arteta señaló que ambos regresaron de la concentración de la selección de su país con algunos problemas físicos, afirmando que la decisión final sobre su participación se determinará según su estado antes del partido.

Explicó que Havertz sufrió una lesión muscular, mientras que Konsa también afrontó algunos problemas físicos, señalando que existe una buena comunicación entre el Arsenal y las partes implicadas en la concentración de la selección inglesa.

Y cuando le preguntaron por las posibilidades de que ambos participen ante el Leeds, el técnico español se limitó a subrayar la necesidad de esperar hasta el día del partido, en alusión a que el cuerpo técnico no precipitará la entrada de ningún jugador antes de asegurarse de su capacidad para participar sin riesgos adicionales.

Tzolis se ausenta durante semanas, y regresan Hincapié, Mosquera y White

Arteta afirmó que Christos Tzolis no estará disponible para participar ante el Leeds, después de sufrir una lesión en los isquiotibiales durante su estancia con la selección griega.

Señaló que la lesión apartará al jugador de los terrenos de juego durante unas semanas, lo que representa un golpe adicional para el equipo en una etapa en la que necesita contar con el mayor número posible de opciones.

En cambio, las declaraciones del técnico trajeron noticias positivas sobre algunos otros elementos, pues confirmó la disponibilidad de Piero Hincapié, Cristhian Mosquera y Ben White, después de que padecieran lesiones antes del parón internacional.

Explicó que Hincapié y Mosquera hicieron un gran esfuerzo para volver a estar disponibles antes del enfrentamiento contra el Brighton, pero el cuerpo técnico decidió no arriesgar su participación en ese partido.

También confirmó que Max Dowman ha pasado a estar disponible para participar tras recuperarse de la lesión que sufrió durante su estancia con la selección sub-19 de Inglaterra, lo que ofrece al cuerpo técnico una opción adicional antes del partido ante el Leeds.

Y con la persistencia de las dudas sobre Rice, Havertz y Konsa, las horas previas al partido parecen decisivas para determinar la alineación en la que se apoyará Arteta, especialmente porque el cuerpo técnico equilibra la necesidad de conseguir la victoria con la de evitar que se agraven las lesiones.

El mensaje de Arteta a la afición tras el golpe del Brighton

Al cierre de sus declaraciones, Arteta volvió a la derrota ante el Brighton, que dejó una huella clara dentro del Arsenal, subrayando que el equipo es consciente de la magnitud de la decepción que vivió la afición y que su responsabilidad consiste en responder sobre el terreno de juego.

Dijo: «El mensaje es claro: sentimos una enorme amargura y dolor por lo ocurrido ante el Brighton, y nuestra responsabilidad exige deshacernos de ese dolor y ofrecer el rendimiento que la afición merece».

Estas palabras reflejan el deseo del técnico español de convertir la frustración en un impulso para recuperar los resultados positivos, en lugar de permitir que el reciente tropiezo influya en el rumbo del equipo durante la próxima etapa.

También habló del impacto positivo del regreso de los jugadores de las concentraciones de sus selecciones, aclarando que verlos viajar por el mundo y representar a sus países le da una sensación de tranquilidad, y que su regreso al club con amplias sonrisas le confirma que el Arsenal representa un hogar para ellos.

Y entre el caso del Manchester City, cuyos detalles se negó a comentar, su aspiración de construir una era de dominio con el Arsenal y el parte médico que impone algunos interrogantes antes del enfrentamiento contra el Leeds, parece que Arteta quiere resolver las cosas a su manera: centrarse en lo que puede controlar, recuperar la confianza de la afición y seguir trabajando para convertir las aspiraciones del club en realidad.

Y el enfrentamiento contra el Leeds será una prueba importante de la capacidad del Arsenal de superar los efectos de su última derrota y recuperar su equilibrio en la Premier League, en un momento en el que su técnico insiste en que el camino hacia la cima no se decide hablando de los rivales, sino con lo que su equipo ofrece sobre el terreno de juego.