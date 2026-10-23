Arteta revela el secreto de la sonrisa de Eze y responde a los críticos del estilo del Arsenal

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, habló sobre el esperado partido que lo enfrentará al Everton mañana sábado en el Emirates Stadium, dentro de los encuentros de la octava jornada de la Premier League.

El Arsenal, vigente campeón, llega al duelo en la segunda posición con 18 puntos, a 3 puntos del líder Manchester City, que tiene puntuación perfecta, mientras que el Everton se sitúa en el octavo lugar con 10 puntos.

Arteta elogió la experiencia de David Moyes, técnico del Everton, en la rueda de prensa previa al encuentro que ofreció hoy viernes, al afirmar, cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con que es el rey de la Premier League, según lo recogido por el sitio "Sky Sports": "No sé si es el rey o qué, pero sin duda es alguien a quien todos admiramos, no solo por su continuidad, sino por lo que representa para el juego y para la Premier League. Conozco al hombre que está detrás del entrenador, que es lo más importante, y conozco bien al entrenador; es un técnico extraordinario".

Y sobre la posibilidad de alinear al joven jugador Dowman, dijo: "Hay algo inevitable que te devuelve a aquel recuerdo y a la sensación de aquel momento (cuando marcó la temporada pasada ante el Everton); eso está con nosotros y permanecerá en ese estadio durante mucho tiempo. Está entrenando, y cada vez que tiene una oportunidad de jugar demuestra que es un jugador capaz de influir en el partido, así que seguro que tendrá minutos de juego. Sería una historia magnífica si saliera de titular ante el Everton, especialmente si ganamos el partido".

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Arteta describió al Everton como un rival difícil y añadió: "Conozco bien a David, su forma de organizar al equipo y la calidad que poseen tanto colectiva como individualmente. No es casualidad que no hubieran perdido antes de su último partido, porque son un equipo muy bueno, y nosotros también lo sabemos porque nuestros últimos enfrentamientos con ellos siempre han sido muy complicados".

Arteta se refirió a la reacción de Eberechi Eze en el partido ante el Bayern Múnich, al decir: "Estoy muy contento con la forma en que Ebs reaccionó al partido anterior, con su impacto en el equipo y con el rendimiento que ofreció".

Y sobre el secreto de hacer reír a Eze antes de su salida como suplente, explicó: "Creo que eso queda entre él y yo. Si estoy enfadado, no creo que obtengamos lo mejor de él; cuando se ríe, es él mismo y puede expresarse, y creo que esa es la manera en que conseguimos su mejor versión".

Arteta elogió la efectividad goleadora de los jugadores del centro del campo: "Martin Ødegaard ya ha marcado algunos goles, Bruno Guimarães ha hecho lo mismo, y también Declan Rice. Eso es lo que necesitamos teniendo en cuenta sus posiciones, pues tienen la libertad y la ferocidad para penetrar las líneas del rival y hacerle daño".

También alabó a los defensas Jurriën Timber y Ben White: "Tenemos mucha suerte de contar con ambos juntos. La forma en que han empezado la temporada es realmente positiva; nos aportan muchísimo".

Y en respuesta a las preocupaciones sobre un descenso de la solidez de Bukayo Saka o sobre un posible agotamiento tras disputar muchos partidos a los veinticinco años, Arteta lo negó al decir: "No tengo esa sensación en absoluto. Pero algo sobre lo que debemos estar atentos es crear el ecosistema adecuado alrededor del jugador para resaltar todas sus cualidades. Ahora necesitamos entender cómo vamos a gestionar esa carga y qué es capaz de ofrecer para generar impacto".

Arteta mostró su preocupación por la presión continua de los partidos al decir: "La cosa ha cambiado definitivamente respecto al año pasado; las exigencias que imponemos a cada jugador son enormes, al igual que la cantidad de partidos y su intensidad. Los tiempos entre partidos se estrechan: jugamos el domingo, luego el miércoles y después el sábado; hay menos de 66 o 67 horas entre cada partido. Bukayo no fue titular ante el Lille porque sabíamos que debíamos jugar tres veces en menos de seis días".

Arteta respondió a las críticas dirigidas al estilo de juego de su equipo diciendo: "Creo que hay que respetar a cada rival. Estaría bien ser consistentes, pero esto es a lo que nos enfrentamos y es comprensible. Este juego despierta pasión y está influido por la emoción, y es natural que se olvide lo que ha hecho el equipo, pero entiendo que esas son las expectativas y nuestra tarea es generar esa emoción de forma constante".

Y concluyó: "Cada equipo se preparará para descubrir la mejor manera de superarnos, y si el partido cambia a los 10 minutos, los 80 minutos siguientes pueden ser diferentes, así que debemos estar preparados para ganar en cualquier contexto y, además, con un rendimiento atractivo".