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Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, considera que su equipo se complicó las cosas antes de empatar 2-2 ante el Manchester City este domingo por la noche en el Emirates Stadium, en partido de la duodécima jornada de la Premier League.

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Arteta declaró al programa «Match of the Day» de la cadena «BBC»: «Al final, fuimos por detrás dos veces, pero logramos sacar un punto. Nos complicamos las cosas nosotros mismos perdiendo el balón en zonas fáciles».

Y añadió: «Pero los jugadores creyeron que sacaríamos un resultado positivo del partido, generamos ocasiones peligrosas y mostramos mucha capacidad de resistencia».

Sobre la influencia del ambiente enfervorizado del Emirates Stadium en el rendimiento de sus jugadores , el técnico español explicó que el problema no fue el ambiente en sí, sino la forma en la que su equipo encajó los goles: «No, salvo cuando marcan, cuando perdemos el balón y nos castigan».

Y continuó: «Hemos tenido fases en situaciones decisivas en las que no marcamos y nuestra defensa pareció muy expuesta», en referencia a los momentos en los que el Arsenal perdió el equilibrio en sus intentos ofensivos.

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Arteta también se refirió a los errores cometidos por sus jugadores durante el encuentro y aseguró que no cree que ningún futbolista los cometa a propósito, aunque al mismo tiempo subrayó la importancia de querer sacar un resultado positivo de los grandes partidos.

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Al respecto, afirmó: «No lo sé. Nadie quiere cometer errores, pero me tomo muy en serio el deseo de sacar algo del partido».

El técnico del Arsenal lamentó además las ocasiones desperdiciadas por su equipo, al considerar que aprovecharlas marca una diferencia decisiva en los partidos que se disputan al máximo nivel.

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«Hubo ocasiones enormes, y eso es lo que marca la diferencia a este nivel. Analizaremos la situación y lo volveremos a intentar el miércoles», señaló, en referencia al partido contra el Brentford.

Las palabras de Arteta reflejan cierta insatisfacción con algunos detalles que le costaron al Arsenal dos puntos ante un rival directo, pese a que el equipo logró volver al partido en dos ocasiones y demostró su capacidad para luchar hasta los últimos minutos.

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Con este resultado, el Arsenal se mantiene líder de la Premier League tras elevar su cuenta a 29 puntos, mientras que el Manchester City llega a 23 y ocupa la segunda posición, a 6 puntos del líder, en una pugna entre ambos equipos por lo más alto de la clasificación que sigue abierta.