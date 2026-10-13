Arteta modifica la alineación del Arsenal: Giroud, al banquillo del Lille

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, anunció la alineación de su equipo para enfrentar al Lille esta noche del martes, en la Liga de Campeones.
Según el diario "The Sun", Mikel Arteta introdujo cambios en el once que remontó para vencer 2-1 al Leeds el sábado pasado.
Myles Lewis-Skelly pasa a la posición de lateral izquierdo, mientras Bruno Guimarães entra en el centro del campo, y Jurrien Timber ocupa el lugar de Ben White en el lateral derecho.
Mikel Merino también está presente en el medio, aunque podría desempeñar el papel de Martin Ødegaard, que se encuentra entre los suplentes, mientras Eberechi Eze y Viktor Gyökeres se suman a la línea de ataque tras la exclusión de Bukayo Saka y Kai Havertz del once inicial.
La alineación del Arsenal quedó así:
Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly, Guimarães, Rice; Madueke, Merino, Eze y Gyökeres.
Por el otro lado, la alineación del Lille quedó así:
Özer, Gudjohnsen, Ngoy, Alexsandro, Perraud, Mukau, Ben Talib, André, Bakoua, Oyeda y Haraldsson.
La gran estrella francesa Olivier Giroud, exjugador del Arsenal, se sienta en el banquillo del Lille en este partido.
Periodista egipcio desde 2006. Comencé cubriendo el fútbol local, pero con el paso del tiempo mi interés se amplió al fútbol mundial, especialmente a las cinco grandes ligas europeas, con enfoque en LaLiga y la Premier League.
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Mi pasión por el fútbol comenzó en 1990 con la clasificación de Egipto al Mundial de Italia. Recuerdo especialmente el empate ante Países Bajos y el gol de Magdy Abdelghani.
A nivel global, me vinculé con el Real Madrid desde principios del siglo XXI, especialmente con Zidane y luego Cristiano Ronaldo.
El momento más importante fue el fichaje de Cristiano por el Real Madrid en 2009.
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