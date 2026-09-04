Arteta: la incorporación de Alonso al Chelsea me alegró, y esta es la situación de los lesionados de cara al derbi

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, reveló las últimas novedades sobre el estado físico de varios de sus jugadores, antes del duelo ante el Chelsea en la Premier League, el próximo domingo.

El Arsenal se prepara para regresar al Emirates Stadium tras conseguir dos victorias consecutivas en la liga sobre el Coventry City y el Aston Villa, y ahora afronta una prueba ante el Chelsea dirigido por Xabi Alonso, en un enfrentamiento puramente londinense en el Emirates Stadium.

Bruno Guimarães participó por primera vez en la Premier League con la camiseta del Arsenal durante el duelo ante el Aston Villa y, pese a sufrir una contusión, el entrenador aseguró que el centrocampista está bajo seguimiento antes del partido del domingo.

Mikel Arteta señaló, en rueda de prensa: "Bruno sufrió una contusión ante el Villa en el partido anterior, y está siendo evaluado. Esperamos que esté bien para participar en el entrenamiento del sábado".

El duelo ante el Aston Villa también contó con la participación de Ezri Konsa por primera vez ante su antiguo equipo, después de que el recién llegado durante el mercado de fichajes de verano entrara en lugar de Cristhian Mosquera, quien abandonó el terreno de juego por un problema físico.

El entrenador explicó: "En cuanto a Cristhian, fue algo más preventivo que otra cosa, así que tendremos que ver durante la sesión de entrenamiento del sábado cómo se siente".

Y añadió: "Ezri está sin duda disponible dentro de la lista del equipo, así que veremos cuando definamos nuestra alineación".

En lo que respecta a la línea defensiva, Mikel Arteta aseguró que la recuperación de Jurriën Timber avanza en "muy buen estado", después de haber participado en los entrenamientos completos junto a sus compañeros.

William Saliba también continúa su camino hacia la recuperación de su disponibilidad, después de que su nombre fuera incluido en la lista del Arsenal en la Liga de Campeones de Europa, quedando habilitado para participar en los próximos partidos de la fase de liga.

Arteta continuó: "Jurriën está en muy buen estado en este momento, ha pasado unas semanas sobre el terreno de juego y entrena con nosotros, así que está en una muy buena situación. Decidiremos cuánto participará el domingo tras el entrenamiento del sábado".



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Y agregó: "No sabemos realmente cuántas semanas estará ausente Willow, porque tiene que ver con el proceso de recuperación, y todo es un poco diferente, y sabemos que tenemos que respetar ciertos plazos".

Y prosiguió: "La evolución ha sido muy positiva durante las últimas semanas, pero tenemos que esperar y ver cómo responde la lesión cuando empecemos a ponerle algo de carga".

Mikel Arteta afirmó que quiere a sus jugadores tras el cierre del mercado de fichajes y antes del duelo ante el Chelsea esta semana.

El Arsenal cerró cinco fichajes permanentes durante el mercado de fichajes de verano, entre ellos Piero Hincapié en una operación permanente, junto a Illan Meslier, Christos Tzolis, Bruno Guimarães y Ezri Konsa.

Y completó: "Quiero a los jugadores de mi equipo. Eso es lo que puedo decir. Creo que al final de la temporada pondremos a todos en su lugar, confiemos en ellos. Asegurémonos de que estamos totalmente detrás de ellos, y de hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar al increíble talento que poseen".

Arteta y Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, crecieron en la misma ciudad, y ambos vivieron también en la zona de Merseyside durante su etapa como jugadores del Liverpool y el Everton, respectivamente.

Arteta habló de su relación con Alonso, diciendo: "Hablé con él antes de que se incorporara al Chelsea. Pero sí, estoy muy contento por él, como he dicho".

Y continuó: "Es algo increíble porque tenemos, por supuesto, la historia que nos une, y lo mismo ocurre con Andoni Iraola, y enfrentarnos el uno al otro a este nivel, con la responsabilidad que asumimos al dirigir algunos de los mejores clubes del país, es algo muy bonito de vivir".

Y concluyó: "Nuestra relación se mantiene desde hace muchos años, y hemos compartido algunos momentos maravillosos juntos. Eso es algo natural, pero ahora está la competencia, y cuando os enfrentáis el uno al otro, ya sabes lo que pasa".