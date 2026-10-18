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Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Arteta: "Ganamos el partido ante el Nottingham con un solo disparo"; y esta es la razón por la que sustituí a Eze

Nottingham Forest vs Arsenal
Nottingham Forest
Arsenal
Premier League
M. Arteta
E. Eze
Inglaterra
España

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, reconoció la dificultad del duelo ante el Nottingham Forest, que su equipo resolvió a domicilio (1-0) este domingo por la tarde, en la séptima jornada de la Premier League.

El Arsenal, que venció con un gol del suplente Noni Madueke, elevó su cuenta a 18 puntos, en la segunda posición y a 3 puntos del Manchester City, líder con pleno de victorias.

Arteta declaró al programa «Match of the Day» de la cadena «BBC»: «Sabíamos que esto iba a pasar y la vez anterior no pudimos ganar, pero hoy sí lo logramos».

Y añadió: «Tuvimos que hacer un esfuerzo enorme hasta el último momento. Son un equipo muy bien organizado y es difícil perforar su defensa. Teníamos que arriesgar, porque son un equipo peligroso. Debíamos controlar muy bien la parte emocional. Mantuvimos la concentración y los delanteros tuvieron un gran impacto».

Sobre los delanteros, el técnico español explicó: «Algunos jugaron hace tres días, otros serán titulares en el próximo partido, y todos saben que deben estar plenamente preparados. Si hace falta a los 60 minutos, a los 45 o incluso a los dos minutos, ahora tenemos un equipo capaz de decidir las cosas en los momentos clave, y tenemos que aprovecharlo».

Y continuó: «El rendimiento de Noni (Madueke), Jurrien (Timber) y Mikel (Merino) cuando entró fue magnífico, y Viktor (Gyökeres) cambió por completo el curso del partido; todos lo hicieron, y eso es lo que necesitamos. Noni es sin duda el más destacado porque marcó el gol, y eso fue lo que marcó la diferencia».

Y agregó: «A veces puedes sentir frustración ante equipos cuya defensa es difícil de perforar. En la primera parte no hicimos ningún disparo a puerta, y eso fue lo que comentamos. Tuvimos dos ocasiones peligrosas en la segunda parte, pero el único disparo que fue a puerta se desvió ligeramente y entró en la portería».

Sobre el cambio de Eberechi Eze en el descanso, Arteta declaró a la cadena «Sky Sports»: «La forma en la que estaban defendiendo fue el motivo por el que lo sustituí. Hace tres días marcó un gol y podría haber marcado tres, y todos estamos contentos. Pero así es el fútbol, por eso necesitas piernas frescas, perfiles diferentes y probar cosas distintas».

Y concluyó sus declaraciones: «Disfrutemos un poco de la victoria, porque fue un triunfo muy difícil, y el miércoles tenemos un partido muy complicado contra el Bayern Múnich a domicilio».


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