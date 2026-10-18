Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, reconoció la dificultad del duelo ante el Nottingham Forest, que su equipo resolvió a domicilio (1-0) este domingo por la tarde, en la séptima jornada de la Premier League.

El Arsenal, que venció con un gol del suplente Noni Madueke, elevó su cuenta a 18 puntos, en la segunda posición y a 3 puntos del Manchester City, líder con pleno de victorias.

Arteta declaró al programa «Match of the Day» de la cadena «BBC»: «Sabíamos que esto iba a pasar y la vez anterior no pudimos ganar, pero hoy sí lo logramos».

Y añadió: «Tuvimos que hacer un esfuerzo enorme hasta el último momento. Son un equipo muy bien organizado y es difícil perforar su defensa. Teníamos que arriesgar, porque son un equipo peligroso. Debíamos controlar muy bien la parte emocional. Mantuvimos la concentración y los delanteros tuvieron un gran impacto».

Sobre los delanteros, el técnico español explicó: «Algunos jugaron hace tres días, otros serán titulares en el próximo partido, y todos saben que deben estar plenamente preparados. Si hace falta a los 60 minutos, a los 45 o incluso a los dos minutos, ahora tenemos un equipo capaz de decidir las cosas en los momentos clave, y tenemos que aprovecharlo».

Y continuó: «El rendimiento de Noni (Madueke), Jurrien (Timber) y Mikel (Merino) cuando entró fue magnífico, y Viktor (Gyökeres) cambió por completo el curso del partido; todos lo hicieron, y eso es lo que necesitamos. Noni es sin duda el más destacado porque marcó el gol, y eso fue lo que marcó la diferencia».

Y agregó: «A veces puedes sentir frustración ante equipos cuya defensa es difícil de perforar. En la primera parte no hicimos ningún disparo a puerta, y eso fue lo que comentamos. Tuvimos dos ocasiones peligrosas en la segunda parte, pero el único disparo que fue a puerta se desvió ligeramente y entró en la portería».

Sobre el cambio de Eberechi Eze en el descanso, Arteta declaró a la cadena «Sky Sports»: «La forma en la que estaban defendiendo fue el motivo por el que lo sustituí. Hace tres días marcó un gol y podría haber marcado tres, y todos estamos contentos. Pero así es el fútbol, por eso necesitas piernas frescas, perfiles diferentes y probar cosas distintas».

Y concluyó sus declaraciones: «Disfrutemos un poco de la victoria, porque fue un triunfo muy difícil, y el miércoles tenemos un partido muy complicado contra el Bayern Múnich a domicilio».



