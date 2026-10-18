El Arsenal esquivó la trampa en casa del Nottingham Forest al arrancar una victoria difícil y tardía por un gol a cero, en el encuentro que ambos disputaron este domingo en el City Ground, en el marco de la séptima jornada de la Premier League.

Después de que el conjunto londinense fuera incapaz de mover las redes durante la mayor parte del partido, Noni Madueke logró descifrar la defensa del Nottingham Forest en el minuto 80, tras recibir un pase de Declan Rice, penetrar por el costado izquierdo y lanzar un extraordinario disparo que se alojó en la portería, dando a su equipo tres puntos valiosos.

La cuenta de estadísticas «Squawka» reveló un dato llamativo sobre el Arsenal, al señalar que el equipo ha conseguido 18 victorias por un solo gol de diferencia en las dos últimas temporadas, la mayor cantidad de triunfos de este tipo entre todos los clubes que compiten en las cinco grandes ligas europeas.

Por su parte, la cuenta de estadísticas «Opta» indicó que el Arsenal ha logrado el mayor número de victorias por 1-0 en la Premier League desde que Mikel Arteta asumió la dirección técnica del equipo en diciembre de 2019, empatado con el Everton, con 32 triunfos cada uno.







