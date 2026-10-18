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Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

Arteta forja un arma letal: Arsenal supera a los grandes de Europa

N. Madueke
M. Arteta
Nottingham Forest vs Arsenal
Nottingham Forest
Arsenal
Premier League
Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Primera División
Paris Saint-Germain vs Lyon
Paris Saint-Germain
Lyon
Ligue 1
RB Leipzig vs Bayern Múnich
RB Leipzig
Bayern Múnich
Bundesliga
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Juventus
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Serie A
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El arte de ganar con lo mínimo

El Arsenal esquivó la trampa en casa del Nottingham Forest al arrancar una victoria difícil y tardía por un gol a cero, en el encuentro que ambos disputaron este domingo en el City Ground, en el marco de la séptima jornada de la Premier League.

Después de que el conjunto londinense fuera incapaz de mover las redes durante la mayor parte del partido, Noni Madueke logró descifrar la defensa del Nottingham Forest en el minuto 80, tras recibir un pase de Declan Rice, penetrar por el costado izquierdo y lanzar un extraordinario disparo que se alojó en la portería, dando a su equipo tres puntos valiosos.

La cuenta de estadísticas «Squawka» reveló un dato llamativo sobre el Arsenal, al señalar que el equipo ha conseguido 18 victorias por un solo gol de diferencia en las dos últimas temporadas, la mayor cantidad de triunfos de este tipo entre todos los clubes que compiten en las cinco grandes ligas europeas.

Por su parte, la cuenta de estadísticas «Opta» indicó que el Arsenal ha logrado el mayor número de victorias por 1-0 en la Premier League desde que Mikel Arteta asumió la dirección técnica del equipo en diciembre de 2019, empatado con el Everton, con 32 triunfos cada uno.


#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
W
W
L
W
W
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
W
W
W
W
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
W
W
L
D
L
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
W
L
W
D
W
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
L
D
W
D
D
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
D
L
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
L
D
W
D
D
9
HullHullHUL
723287+19
L
D
L
D
D
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
L
W
L
W
L
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
L
L
W
L
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
W
D
W
L
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
L
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
L
W
D
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
W
L
L
D
D
16
CoventryCoventryCOV
6204511-66
W
W
L
L
L
17
FulhamFulhamFUL
7124710-35
W
L
D
D
L
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
L
L
L
W
D
19
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
L
L
L
L
D
20
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
D
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso


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