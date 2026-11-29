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Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, explicó la ausencia de Declan Rice en el partido de la Premier League ante el Manchester City y detalló la lesión que sufre el centrocampista inglés y cuándo volverá a los terrenos de juego.

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El Manchester City visita al Arsenal este domingo por la noche en el Emirates Stadium, en el cierre de la 12.ª jornada de la Premier League.

El Arsenal lidera la clasificación de la Premier League con 28 puntos, seis más que el Manchester City, tercero.

Arteta reveló antes del partido, en declaraciones a Sky Sports, que Rice no logró recuperarse a tiempo para llegar al encuentro, pese a sus continuos intentos por volver y jugar ante el Manchester City.

Sobre la baja del jugador, el entrenador del Arsenal declaró, según recogió la cadena «BBC»: «Tuvo un gran impacto ante el Dortmund y lo dio todo, pero, por desgracia, el partido contra el City ha llegado demasiado pronto y no está listo».

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Y añadió: «La lesión fue algo parecido a una contusión en el muslo y no podía mover el cuádriceps. Es cuestión de días que vuelva».

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Las palabras de Arteta traen noticias tranquilizadoras para la afición del Arsenal , ya que aseguró que la ausencia de Rice no se prolongará y que el jugador solo necesita unos días para recuperar su puesta a punto, lo que abre la puerta a su regreso en las próximas fechas.

Arteta también habló de su decisión de alinear de inicio a Mikel Merino para suplir la baja de Rice, y explicó que el centrocampista español tiene características diferentes que pueden dar al equipo soluciones adicionales durante el partido.

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«Ya nos hemos enfrentado a estos problemas en el pasado. Mikel tiene cualidades totalmente distintas: es un jugador inteligente y supone una auténtica amenaza en el área rival», afirmó el entrenador del Arsenal.

Por otro lado, Arteta se refirió al regreso del portero David Raya antes de lo previsto, tras recuperarse de la lesión que le impidió jugar ante el Dortmund, y se mostró feliz por que haya podido llegar a tiempo al partido.

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«Es increíble. La resonancia magnética dio resultados muy positivos, no fueron los que esperábamos», señaló Arteta.

Y añadió: «En los últimos días lo ha dado todo y aseguraba que se encontraba perfectamente. Solo teníamos unos pocos días y se trataba de eliminar la inflamación y el dolor. Han hecho un esfuerzo enorme para que vuelva a jugar».

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Sobre el duelo ante el Manchester City, el entrenador del Arsenal subrayó la gran importancia de los partidos que su equipo disputa en casa ante los grandes rivales y aseguró que los jugadores afrontan el encuentro con el objetivo de ganar y demostrar que pueden imponerse.

Arteta cerró sus declaraciones así: «Los partidos en casa contra los grandes equipos y los rivales directos son muy importantes. Es un partido muy especial para todos nosotros y estamos decididos a demostrar que somos los mejores y a ganar».