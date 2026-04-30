Arteta está furioso y arremete contra un jugador: «¡Es inaceptable a este nivel!»

Mikel Arteta criticó al árbitro Danny Makkelie tras el 1-1 entre Atlético y Arsenal.

El jueves, en la semifinal de la Liga de Campeones, Makkelie pitó un penalti a favor del Arsenal justo antes del descanso por una falta sobre Viktor Gyökeres.

Tras el descanso, Makkelie también señaló el punto de penalti en el otro lado del campo. Marcos Llorente remató de volea el balón contra el brazo extendido de Ben White. Makkelie no había visto bien la jugada, pero el VAR le llamó a la pantalla, tras lo cual se pitó el penalti.

En los últimos minutos, pitó otro a favor del Arsenal tras un ligero toque de David Hancko a Eberechi Eze.

Sin embargo, el VAR revisó la jugada y anuló la decisión. Arteta estalló tras el partido, sobre todo por ese último episodio.

«Intento entenderlo. Nadie en el vestuario lo entiende. Hay un contacto claro. Esto simplemente va en contra de las reglas. Incluso después de haber visto las imágenes trece veces. Estoy realmente furioso. ¡Esto es inaceptable a este nivel!», se quejó ante TNT Sports.