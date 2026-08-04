«Arteta espera el regalo»: el Arsenal presiona para fichar a Bruno Guimaraes

El Arsenal ha entrado en una fase avanzada en su intento por fichar a la estrella brasileña Bruno Guimaraes, capitán del Newcastle United, durante el actual mercado de fichajes de verano, en una operación que podría considerarse una de las más destacadas de la Premier League este verano, después de que las negociaciones hayan pasado a una fase directa entre ambos clubes, en medio de indicios cada vez mayores de que el futuro del centrocampista está próximo a resolverse.

El Arsenal mantiene conversaciones directas con el Newcastle United con el fin de alcanzar un acuerdo que permita el traspaso del capitán del equipo, Bruno Guimaraes, al Emirates Stadium.

Según los informes, ambos clubes han iniciado discusiones oficiales sobre la operación, después de que los contactos anteriores se realizaran a través de intermediarios, en un paso que refleja la seriedad de las negociaciones y el deseo de ambas partes de llegar a una fórmula definitiva.

Los informes apuntan a que Bruno Guimaraes, de 28 años, desea vestir la camiseta del Arsenal y unirse al campeón de la Premier League.

A pesar de que aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo, todas las partes implicadas consideran que las negociaciones avanzan en la dirección correcta, con optimismo respecto a la posibilidad de cerrar la operación durante el próximo periodo.

El Arsenal se prepara para presentar una nueva oferta

La cadena "BBC Sport" había revelado anteriormente que el Arsenal necesitará elevar el valor de su oferta para convencer al Newcastle de desprenderse de su estrella brasileña, después de que la primera oferta, presentada a través de intermediarios el mes pasado, alcanzara los 70 millones de libras esterlinas.

Posteriormente, una fuente dentro del Newcastle confirmó que el club rechazó la oferta presentada por el Arsenal, aunque este último se prepara para volver con una oferta económica mejorada con la esperanza de alcanzar un acuerdo.

Mientras las negociaciones continúan, Bruno Guimaraes viajó a España para unirse a la concentración de pretemporada del Newcastle en la ciudad de "La Manga", conforme al programa previamente establecido, tras concluir el periodo de descanso que obtuvo después de su participación en el Mundial.

El internacional brasileño es uno de los objetivos más destacados del Arsenal durante el actual mercado de fichajes, en el marco de la búsqueda del club por reforzar sus filas con nombres de primer nivel tras haberse coronado campeón de la Premier League la temporada pasada.

Arteta insinúa nuevos fichajes

El español Mikel Arteta, director técnico del Arsenal, se negó a hablar directamente sobre el interés de su club por fichar a Guimaraes, aunque afirmó que la directiva del club trabaja con fuerza durante el mercado de fichajes.

Arteta declaró: "Estamos muy activos y tenemos grandes ambiciones en lo que respecta a nuestros planes futuros. Necesitamos aumentar la competencia dentro del equipo, y debemos asegurarnos de identificar los elementos y las cualidades que necesitamos añadir para seguir progresando".

El Newcastle United terminó la temporada pasada en el duodécimo puesto de la tabla de la Premier League, mientras que Bruno Guimaraes siguió ofreciendo un rendimiento destacado, tras marcar 9 goles y dar 8 asistencias en las distintas competiciones, confirmando su condición como uno de los mejores centrocampistas de la Premier League.