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Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, ha dado las últimas novedades sobre el estado de varios de sus jugadores antes del esperado duelo ante el Manchester City del domingo en el Emirates. El técnico ha confirmado la vuelta a los entrenamientos del portero David Raya y que el defensa francés William Saliba, ya recuperado de su lesión, está cerca de volver a jugar.

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Raya se perdió por una lesión en el hombro el partido de Liga de Campeones que el Arsenal disputó a mitad de semana y que terminó con empate (1-1) ante el Borussia Dortmund. Sin embargo, Arteta confirmó que ya ha vuelto a entrenarse y señaló que el club trata a todos sus jugadores de la misma manera y se esfuerza por prepararlos para que lleguen en el mejor estado posible.

Sobre la importancia de que Raya recupere la forma, el técnico español declaró, según recoge Sky Sports: «Es lo que hacemos con cada jugador, los tratamos a todos de la misma manera. Todos los jugadores tienen la misma mentalidad y queremos que estén en el mejor estado posible».

Preguntado por la posibilidad de contar con Kepa Arrizabalaga en su lugar, Arteta elogió la experiencia del guardameta español: «La experiencia que tiene Kepa es impresionante, tanto por los equipos en los que ha jugado como por los clubes a los que ha pertenecido y los títulos que ha ganado».

Arteta también habló sobre cuándo volverá a jugar con el equipo el defensa francés William Saliba, ya recuperado de su lesión: «Hace mucho tiempo que no juega al fútbol y puede participar durante un número determinado de minutos. Se está entrenando bien, tendrá minutos en los próximos partidos y confirmará lo que ya ha demostrado, que es un jugador excepcional».

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Sobre los minutos que podría disputar Saliba, el entrenador del Arsenal explicó: «A medida que acumule más entrenamientos, es probable que su participación aumente, pero dependerá del tipo de partido y del esfuerzo que tenga que hacer en él. Él entiende bien la situación, pero sin duda tiene muchísimas ganas de volver a jugar».

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Arteta se refirió también a la influencia que pueden tener los problemas que afronta el Manchester City fuera del campo en los resultados del equipo sobre el terreno de juego: «Esa es una pregunta que hay que hacerles a ellos. Lo único que puedo decir es que, cuando los veo jugar, en muchos partidos hacen más méritos que sus rivales para ganar, pero esto es el fútbol».

Sobre la posibilidad de que el Arsenal amplíe a nueve puntos su ventaja sobre el Manchester City si gana el próximo duelo, Arteta subrayó la importancia de los partidos que su equipo juega en casa ante rivales directos: «Cuando jugamos en casa contra los grandes equipos, esos partidos se vuelven decisivos en la lucha por el título, y sabemos lo importantes que son. Pero todavía estamos en noviembre y nos quedan muchos partidos por delante».

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El técnico del Arsenal elogió a Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, y destacó el aprecio personal que le tiene y su admiración por su personalidad y su manera de entender el fútbol : «Conozco a Enzo en lo personal y es una persona fantástica. Vive y respira fútbol, tiene una gran capacidad de análisis, fue un jugador destacado y ya ha empezado una magnífica carrera como entrenador. Todo lo relacionado con él es muy positivo».

Sobre la diferencia entre intentar retener el título de la Premier League y buscar ganarlo por primera vez, Arteta aseguró que el deseo de volver a proclamarse campeón da a su equipo una motivación extra: «Sí, hay más ganas de repetir el logro y de volver a vivir juntos esos momentos. Todos hacen un esfuerzo extraordinario cada semana, ya sea analizando a los rivales, creando el ambiente adecuado dentro del equipo o trabajando para ganar cada partido».

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Arteta habló además de la relación entre el Arsenal y el Manchester City y de si ambos equipos se tienen aprecio: «No lo sé. Admiras al rival, el nivel que muestra y la forma en que trabaja, y sin duda aprendes de ello. Eso te da la motivación para alcanzar un nivel diferente, el nivel que el Manchester City ha traído a esta liga, porque lo que ha conseguido no tiene precedentes».

Ante la acumulación de partidos y lo apretado del calendario, Arteta explicó cómo intenta mantener un ambiente positivo en el vestuario y dar a los jugadores margen para disfrutar de los entrenamientos: «El verdadero disfrute está en estar en el campo y entrenar. Si eso no nos resulta divertido, tenemos un problema. Mientras tanto, podemos encontrar momentos de energía y creatividad y evitar que cada día sea una copia del anterior, porque a los jugadores les encanta jugar y entrenar».