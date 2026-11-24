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Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, ha lanzado un aviso al joven Ethan Nwaneri antes de recibir al Borussia Dortmund en el Emirates Stadium. El canterano se marchó cedido a la Bundesliga para ganar experiencia en el primer equipo, pero su técnico en el Arsenal insiste en que su reputación vale de poco en Alemania.

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Arteta da un baño de realidad a Nwaneri

Mientras el Arsenal se prepara para un duelo decisivo de Champions League , la situación de Nwaneri ha cobrado protagonismo. El joven está cedido esta temporada en el Dortmund , pero, tras un buen comienzo con el equipo alemán, sus minutos de juego han disminuido últimamente. Arteta recordó que jugar en un club de la talla del Arsenal no garantiza la titularidad en otro, especialmente en uno de los mejores equipos de la Bundesliga.

«Bueno, como dices, al principio jugaba bastante, sobre todo salía de titular, aunque no terminaba muchos partidos. Ahora, últimamente, no ha jugado tanto. Tiene que ganarse el derecho a jugar. Está en la élite de la Bundesliga y los jugadores tienen muchísimo talento y calidad, y lo están demostrando. Esa es la realidad del fútbol», dijo el español.

Arteta reta a Nwaneri a demostrar su valía

Arteta añadió que Nwaneri tiene la mentalidad necesaria para reivindicarse y recuperar su sitio en el equipo. Señaló que proceder de un grande de la Premier League no supone ninguna ventaja en un entorno competitivo como el del Dortmund. El técnico quiere que el joven demuestre la calidad necesaria para «ganarse el derecho a ganar» durante el resto de su cesión lejos del Emirates.

«Ir allí procedente del Arsenal no te da ninguna ventaja, así que tienes que ganártelo. Ethan tiene, ante todo, la mentalidad para hacerlo y también la calidad. Estas cosas forman parte del camino y de una temporada. Tiene que reivindicarse y ganarse el derecho a ganar», afirmó.

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Novedades sobre la lesión de David Raya

Más allá de la situación del cedido, el Arsenal afronta una baja importante en la portería después de que David Raya quedara descartado para el partido europeo de entre semana . El internacional español sufrió recientemente una lesión preocupante y, aunque los primeros indicios son más positivos de lo que se temía, no estará disponible para enfrentarse al líder de la Bundesliga. Arteta admitió que, en un principio, el club temió que el portero tuviera que pasar un largo periodo de baja.

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«Por desgracia, no está en condiciones de jugar mañana, pero no parece demasiado grave. Mañana necesitamos hacerle más pruebas, aunque las sensaciones son bastante alentadoras. Por el dolor que mostraba justo después de la jugada, todos estábamos bastante preocupados, pero parece estar mejor de lo que esperábamos», explicó Arteta.

Respeto por la progresión del Dortmund

El Dortmund llega a Londres como líder de la Bundesliga, un logro que no ha pasado desapercibido para Arteta. El equipo alemán derrotó al Arsenal en un amistoso de pretemporada el verano pasado, y el técnico cree que su estado de forma tanto en la competición nacional como en Europa justifica que se le considere un rival de primer nivel. Elogió su capacidad para dominar los partidos y generar peligro en ataque de forma constante gracias a la calidad de su plantilla.

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«Hay una razón por la que lideran la Bundesliga y por la que han ganado tantos partidos en la Champions League, además de la forma en que lo han hecho. Sabemos que mañana nos enfrentamos a un gran equipo y estamos preparados», afirmó Arteta.