adidas SPZL F.C. ha dirigido oficialmente su mirada al norte de Londres, al unir fuerzas con el Arsenal F.C. para una primera colección cápsula otoño/invierno 2026 que tiende un puente entre la rica herencia de la subcultura del fútbol y el diseño de estilo de vida moderno.

Supervisada por el experto ojo del curador de la marca Gary Aspden, la línea sigue desarrollando la estética establecida cuando SPZL F.C. se lanzó por primera vez en 2024, fusionando a la perfección la energía de la cultura de los días de partido con una refinada versatilidad para el día a día.

Para celebrar el lanzamiento, adidas presentó una campaña de alto nivel inspirada en los días de partido en el Emirates Stadium y en las subculturas distintivas que rodean al club. Quienes dan vida a esa visión son una impresionante nómina de talento futbolístico de varias generaciones, encabezada por el icónico capitán de los 'Invincibles' y campeón del mundo Patrick Vieira, junto al actual capitán del equipo masculino Martin Ødegaard y la estrella del equipo femenino Chloe Kelly.

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Juntos, el trío captura la poderosa conexión entre el estilo, el fútbol y la comunidad que impulsa este deporte. La propia colección FW26 se centra en interpretaciones de inspiración patrimonial de siluetas clásicas de ropa deportiva, encabezadas por la nueva huella Arsenal SPZL F.C. ZX7300.

La línea de ropa está encabezada por una llamativa camiseta de manga corta en azul medianoche con las vibrantes Three Stripes en amarillo y detalles gráficos SPZL blancos exclusivos, combinada con un polo de manga larga, una chaqueta de chándal con cremallera completa y un pantalón de chándal a juego diseñados para un look limpio y listo para la grada.

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Compra: colección Arsenal x adidas SPZL

La colección de edición limitada adidas SPZL F.C. x Arsenal ya está disponible para comprar en adidas y Arsenal Direct.



