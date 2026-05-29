¿Arsenal o París? Crispó revela a Koora su pronóstico para la final de la Liga de Campeones

Hernán Crespo, exjugador de AC Milan, Inter y Chelsea, ha revelado su favorito para ganar la Liga de Campeones esta temporada.

Mañana, en Budapest, el París Saint-Germain buscará su segundo título consecutivo ante un Arsenal que aspira al primero.

El exdelantero jugó la final de 2005 con el Milan y marcó dos goles ante el Liverpool en Estambul, aunque finalmente perdió el título.

En una entrevista con Koora que se publicará pronto, Crispó afirmó: «El PSG parte con una ligera ventaja, pues es el actual campeón y uno de los equipos más en forma del momento».

Sin embargo, el exdelantero argentino advirtió: «Un solo detalle puede cambiar este tipo de competiciones».