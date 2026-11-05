Arsenal vs. Hull City: datos del partido

Premier League - Jornada 10 7 nov 2026 - 10:00 Emirates Stadium

La apisonadora invicta de Arteta se mide a la garra de Yorkshire

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El Arsenal de Mikel Arteta llega al fin de semana en un momento de forma extraordinario y supera un calendario exigente con la precisión de un aspirante al título. Tras ganar el domingo al Liverpool por 1-0 en Anfield sin encajar goles, el Arsenal viajó el miércoles a Chequia y firmó una primera parte de gran eficacia para vencer al Slavia de Praga por 2-1, con goles de Noni Madueke y Viktor Gyökeres. Así amplió a diez partidos su récord del club de encuentros europeos consecutivos sin perder a domicilio.

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De vuelta en el norte de Londres, el Arsenal no se puede permitir ningún tropiezo ante el Hull City de Sergej Jakirović. Aunque parte como claro aspirante a perder, el Hull City demostró su carácter el sábado pasado: remontó un gol en contra y llegó a ponerse por delante del Ipswich Town gracias a Tim Iroegbunam y Oli McBurnie, antes de acabar con un trabajado empate a 2-2.

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