Cómo ver el Arsenal contra el Hull City con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 10 7 nov 2026 - 10:00 Emirates Stadium

El Arsenal recibe al Hull City en el Emirates Stadium el sábado 7 de noviembre, en un partido de la Premier League que enfrenta al líder con un recién ascendido que aún está adaptándose a la máxima categoría.

El equipo de Mikel Arteta llega en un gran momento tras encadenar victorias contra el Liverpool y el Slavia de Praga. El Arsenal mantiene su racha invicta en la Champions League mientras pelea por imponerse en la competición nacional. Su quinta victoria liguera de la temporada ampliaría su ventaja en lo más alto de la tabla.

Sin embargo, no todo son buenas noticias en el Emirates. Se ha confirmado que Bukayo Saka estará de baja durante un periodo considerable, lo que aumenta la responsabilidad de sus compañeros a la hora de cubrir el vacío creativo que deja. Cinco jugadores del Arsenal han sido convocados en la última lista de Inglaterra, y Arteta tendrá que gestionar cuidadosamente sus recursos ante un calendario apretado.

William Saliba, que no disputó por precaución el partido entre semana en Praga, podría volver al once inicial después de que Ezri Konsa tuviera que retirarse por lesión ante el conjunto checo. El estado físico del central francés se seguirá de cerca antes del inicio del encuentro.

El Hull City llega al Emirates tras ganar solo uno de sus últimos cinco partidos de Premier League, aunque el equipo de Sergej Jakirovic ha demostrado que puede crear problemas. Su victoria por 2-0 en casa ante el Manchester United a principios de temporada dejó claro que el Hull City no es un rival fácil en su primera campaña en la máxima categoría en una década.

Para el equipo visitante, la tarea está clara: resistir la presión, mantenerse compacto e intentar sorprender al Arsenal al contraataque. Otra cuestión es si cuenta con los jugadores necesarios para ejecutar ese plan ante el líder de la liga.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el Arsenal contra el Hull City, incluida la hora de inicio, las novedades de los equipos y su estado de forma más reciente.

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