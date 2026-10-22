Arsenal vs Everton: datos del partido

Premier League - Jornada 8 24 oct 2026 - 10:00 Emirates Stadium

El Arsenal F.C. recibe al Everton F.C. el sábado 24 de octubre de 2026 a las 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST), en la octava jornada de la Premier League, en el Emirates Stadium.

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El Arsenal llega impulsado por un emocionante duelo europeo ante un Everton en apuros

El Arsenal regresa al norte de Londres con la moral alta tras remontar para lograr un agónico empate 2-2 a domicilio ante el Bayern Múnich en la Champions League el miércoles por la noche. Tras encadenar dos victorias en la competición doméstica frente al Leeds United (2-1) y el Nottingham Forest (1-0), el equipo de Mikel Arteta acumula cinco partidos invicto entre todas las competiciones. Recibe a un Everton que atraviesa un momento difícil y busca respuestas después de perder 2-0 en casa ante el Chelsea y empatar 2-2 en el campo del Hull City.

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Duelo clave: Eberechi Eze contra Jarrad Branthwaite

Mediapunta en forma: Eberechi Eze impulsó la reacción del Arsenal entre semana en Múnich con un gran gol después de sustituir a Bukayo Saka al principio del partido. Sus constantes cambios de posición entre la banda izquierda y los espacios interiores pondrán a prueba la disciplina defensiva del Everton.

Pilar defensivo: Jarrad Branthwaite sostiene la zaga del Everton junto a James Tarkowski. Branthwaite deberá imponerse en los duelos por el centro para despejar el balón y limitar los espacios para las llegadas tardías al área de Kai Havertz y Declan Rice.

Análisis táctico y onces probables

Arsenal F.C. (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimarães; Madueke, Ødegaard, Eze; Havertz.

Everton F.C. (4-2-3-1): Pickford; Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Röhl, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

Claves del partido: Sobre el papel, el Arsenal tiene una probabilidad de victoria claramente superior en casa. Dado que se están dosificando los minutos de Bukayo Saka tras su sustitución temprana en Múnich, se espera que Arteta confíe especialmente en la creatividad y el entendimiento entre Martin Ødegaard y Eberechi Eze en el centro del campo para superar el bloque bajo del Everton.

Noticias de los equipos y plantillas

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, no podrá contar con William Saliba para este partido, ya que el central figura actualmente entre los lesionados. Christos Tzolis y Piero Hincapie tampoco están disponibles, aunque aún no se ha confirmado ninguna alineación probable. Se esperan más novedades a medida que se acerque el inicio del partido.

Por el momento, el entrenador del Everton, David Moyes, no tiene bajas por lesión ni sanción de las que se haya informado, aunque todavía no se ha anunciado una alineación confirmada. Se añadirán novedades cuando estén disponibles.

Estado de forma

El Arsenal ha ganado tres de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones y ha perdido dos. Su resultado más reciente fue una victoria por 0-1 a domicilio ante el Nottingham Forest en la Premier League. En esta racha también venció al Leeds United por 2-1 en liga y al Lille por 3-0 en la Champions League. Sus dos únicas derrotas fueron ante el Brighton, que ganó 3-0, y el Ipswich Town, aunque frente a este último rival también logró una victoria por 4-2 en la Carabao Cup. El Arsenal ha marcado nueve goles y ha encajado seis en esos cinco encuentros.

El Everton ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, ha empatado dos y ha perdido otros dos. Su encuentro más reciente terminó en una derrota por 0-2 ante el Chelsea, y la semana anterior empató 2-2 con el Hull City. La victoria por 1-0 sobre el Ipswich Town es su resultado más destacado de este periodo, en el que también empató 0-0 con el Tottenham Hotspur. El equipo de Moyes ha marcado cuatro goles y ha encajado cuatro en esos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en marzo de 2026, cuando el Arsenal ganó 2-0 en el Emirates Stadium en la Premier League. En los últimos cinco duelos directos, el Arsenal ha sumado tres victorias, un empate y ninguna derrota frente al Everton. El único empate de esa serie se produjo en Goodison Park en abril de 2025, con un resultado de 1-1, mientras que el Arsenal también logró una victoria por 2-1 en casa en mayo de 2024.