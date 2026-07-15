«Arrolladora victoria y esplendor»... La prensa española celebra la noche en la que «aplastó a Francia»

Los diarios españoles celebraron la clasificación de la selección para la final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Francia en semifinales. Sus portadas elogiaron el juego del equipo y recordaron que «La Roja» está a un paso del título 16 años después.

«Marca» tituló: «Una goleada histórica».

Destacó que España alcanzó la final por segunda vez tras «aplastar a Francia», elogió la táctica y subrayó los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

«AS», por su parte, resumió todo en su portada con una sola palabra: «¡Genial!», destacando que España ofreció un partido excepcional y dejó a Francia sin respuesta.

Oyarzabal firmó su quinto gol en el torneo y Porro marcó el segundo.

«Mundo Deportivo» tituló: «¡Qué grandes!», destacando que «La Roja» dominó a una Francia inofensiva y alcanzó la final con una actuación «espectacular», y recordando que España busca su segunda estrella 16 años después de 2010.

«Sport» repitió el mismo titular: «¡Qué grandes!», destacó que España «arrasó a Francia» y se mereció el pase a la final gracias a su juego colectivo y disciplina táctica.

La fiesta llegó también a la prensa general: «El Mundo» abrió su portada con el título: «El poder del equipo», destacando que el juego colectivo de España superó a Francia y la devolvió a la final tras una actuación «mágica».

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