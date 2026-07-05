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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

«Arrogante y presuntuoso»... Duras críticas a Mbappé en la prensa paraguaya

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El partido estuvo marcado por muchas tensiones e interrupciones

Medios paraguayos criticaron a Kylian Mbappé, capitán de Francia, tras ganar 1-0 a Paraguay en octavos del Mundial 2026, ayer en Filadelfia, por su actitud antideportiva durante y después del partido. según la cadena francesa «RMC».

Bajo el titular «Con la cabeza alta», Ultima Hora elogió a la Albirroja pese a su eliminación y resaltó la disciplina táctica mostrada en la primera parte.

Y añadió: «A pesar de la derrota, los jugadores de Paraguay complicaron mucho el partido a Francia».

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Por su parte, el periódico criticó a Mbappé por protagonizar varios altercados con jugadores paraguayos.

También recordó el cruce verbal con el defensa Junior Alonso: este insultó a Mbappé, quien replicó con lo que el diario calificó como «un insulto típico sudamericano», repetido dos veces.

Además, lo tildó de «mal ganador» por negarse a saludar al portero paraguayo Orlando Gil tras el encuentro.

Además, ignoró al portero y celebró el triunfo frente a él, mostrando un comportamiento arrogante durante todo el partido.

«Personalidad luchadora»

En cambio, ABC Color elogió a la selección paraguaya: «Luchó hasta el final y mostró el carácter que le permitió competir contra las mejores del Mundial».

La Nación añadió que Francia no alcanzó el nivel mostrado ante Suecia por la sólida defensa guaraní.

Y añadió: «El equipo de Didier Deschamps no pudo repetir esa actuación ante una defensa paraguaya luchadora y compacta».

Añadió que los jugadores de Gustavo Álvaro «hicieron que los franceses, que intentaron imponer su fuerza física, sintieran la dureza del fútbol sudamericano».

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