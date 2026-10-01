La repentina crisis entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, generó una amplia reacción entre los aficionados al fútbol saudí en la plataforma "X", especialmente a la luz de la fuerte relación que unió a ambas partes durante su etapa en el Al Nassr.

Ronaldo chocó con Jesus durante los últimos días, tras la decisión del técnico portugués de no hacerlo participar ante Noruega, pese a que realizó ejercicios de calentamiento durante un largo periodo. Lo que avivó la crisis fueron las declaraciones del veterano director técnico, en las que afirmó que "el Done" no cambiará su filosofía ni su plan, lo que llevó a la estrella del Al Nassr saudí a abandonar la concentración y poner rumbo a Madrid.

Los comentarios de los aficionados estuvieron divididos entre quienes criticaron la actitud de Ronaldo tras abandonar la concentración de la selección, al considerar que la experiencia del jugador y su condición de capitán le obligaban a respetar la decisión del director técnico, y quienes mostraron su asombro ante el giro de la fuerte relación que lo unía a Jorge Jesus hacia un desacuerdo en un periodo tan corto.

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Uno de los aficionados escribió: "Sinceramente, quiero a Cristiano, pero tienes que darte cuenta de que has envejecido, y se suponía que debías respetar la decisión del entrenador. Aunque hablara contigo, podría hacerte entrar al campo más tarde, pero quizás decidió no hacerte jugar por las circunstancias del partido. Se suponía que debías comportarte como un capitán, no provocar problemas y marcharte solo. Sinceramente, esta actitud refleja cierta dosis de arrogancia".













Los aficionados saudíes recordaron la relación que unió a Ronaldo y Jorge Jesus durante su etapa en el Al Nassr, señalando que la estrella portuguesa fue uno de los principales defensores de la continuidad del entrenador con el equipo, lo que hace que la crisis actual les resulte sorprendente.

Otro aficionado dijo: "No entiendo lo que ocurre entre Jorge Jesus y Cristiano. En el Al Nassr, fue Cristiano quien luchó por la llegada de Jesus para dirigir al equipo, y defendió su continuidad, y con la selección portuguesa también fue uno de los que apoyaron la idea de nombrar a Jesus como director técnico".

Uno de los aficionados explicó: "Su relación en el Al Nassr era muy fuerte, hasta el punto de que se apoyaron mutuamente en las crisis más difíciles. ¿Cómo es posible que su relación termine en desacuerdo tras los dos primeros partidos de Jesus con Portugal? Es un shock inesperado".

Las reacciones de los aficionados en la plataforma "X" continuaron en torno a la crisis, en medio de un estado de asombro por la rapidez del giro en la relación entre Ronaldo y Jorge Jesus, después de que la pareja hubiera mantenido una fuerte relación profesional durante su anterior experiencia en el Al Nassr.