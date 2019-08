Arriaga: "Marathón es un gran paso en mi carrera"

Tras ganar la medalla plateada en los Panamericanos de Lima, el mediocampista se puso a las órdenes del Verdolaga.

Kervin Fabian Arriaga, una de las figuras de la Sub 23 de Honduras en Lima 2019, llegó al país para alistarse en Marathon y poder ser parte del duelo de este miércoles frente a Honduras Progreso, correspondiente a la fecha 4 del torneo Apertura 2019.

"Gracias a Dios por el privilegio de estar en una gran institución como Marathón, es un gran paso en mi carrera", dijo el volante de contención. Además, se puso a la orden para el próximo encuentro: "Estamos dispuestos, es decisión del profe, venimos con todas las ganas de aportar ese granito de arena, estoy preparado" .

Arriaga se convirtió en una pieza clave en la medalla plateada conseguida por Honduras en los Juegos Panamericanos. "Fue algo bonito que vivimos con la Selección, lastimosamente no pudimos ganar lo quisimos, ahora a pensar en Marathón y ganarme un puesto", declaró.

El juvenil también fue motivo de disputa entre Marathon y Olimpia para quedarse con sus servicios, pero tuvo mayor peso la chance de seguir en San Pedro Sula con el club verdolaga: "Hablé con mi familia, pensé en mi hijo que acaba de nacer, fue una de las cosas que me hizo pensar en Marathón. Mi hijo me hizo cambiar de opinión, ser padre es una gran bendición que Dios me ha regalado, quiero pasar tiempo con mi hijo y disfrutarlo al máximo".