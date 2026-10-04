¿Arrepentimiento eterno? Por qué el mejor portero de la Serie A nunca juega partidos internacionales

Pocos jugadores de la Serie A han sido tan constantes en los últimos años como Mile Svilar. El guardameta del AS Roma fue elegido mejor portero de la Serie A en las dos últimas temporadas y es, junto con, entre otros, Donyell Malen, una de las fuerzas más fiables del actual líder de Italia. Sin embargo, Svilar nunca juega partidos internacionales. ¿Cómo es posible?

Svilar nació hace 27 años en Amberes, como hijo de su padre serbio y también leyenda del Antwerp Ratko Svilar, y de su madre serbobosnia. Mile Svilar creció en Bélgica, donde sus cualidades como portero llamaron rápidamente la atención.

Svilar pasó por las categorías inferiores de Beerschot y Anderlecht y, con el paso de los años, también siguió desarrollándose en prácticamente todas las selecciones juveniles de Bélgica. Sin embargo, cuando tuvo que tomar una decisión definitiva, en un primer momento se decantó por Serbia.

En septiembre de 2021, el entonces Svilar, de 22 años, debutó con Serbia en un amistoso ante Catar. Tras ese partido, el entonces portero del Benfica se arrepintió de su elección, rechazó una siguiente convocatoria de Serbia y quiso volver a cambiar para representar a su país de nacimiento, Bélgica.

Los medios serbios daban por hecho que su decisión tenía que ver con la fuerte competencia en esa selección, formada por Vanja Milinkovic-Savic (entonces Torino, ahora Napoli), Predrag Rajkovic (entonces RCD Mallorca, ahora Ittihad Club) y Djordje Petrovic (entonces Chelsea, ahora AFC Bournemouth).

Un regreso a Bélgica parece imposible. Los jugadores pueden cambiar de nacionalidad futbolística si cumplen determinadas condiciones. Así, pueden haber disputado como máximo tres partidos internacionales oficiales, no haber participado nunca en una fase final y, además, haber jugado esos partidos antes de cumplir los 21 años.

Svilar debutó con Serbia cinco días después de cumplir 22 años. En Serbia ya no le consideran una opción tras su decisión de 2021, mientras que Bélgica no puede convocarlo. Los abogados de Svilar llevan años trabajando en una solución, pero por ahora sin resultado.



