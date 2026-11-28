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Los planes han cambiado rápidamente en el Liverpool. Uno de los jugadores cuyo futuro el club se preocupó de asegurar con un contrato de larga duración se perfila ahora como candidato a salir de Anfield, tras perder su sitio en el once titular, y el coste de mantenerlo en la plantilla está en entredicho.

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Según el portal «Football Insider», Ryan Gravenberch se perfila como candidato a abandonar el Liverpool tras haber perdido su sitio en el once titular en los últimos meses. Se cree que la directiva del club podría replantearse la decisión de ampliar su contrato, ante la caída de sus minutos y su elevado salario, lo que podría llevarla a buscar una oferta adecuada para desprenderse de él.

Gravenberch había firmado un nuevo contrato con el Liverpool el pasado mes de marzo, después de ofrecer un rendimiento notable que le ayudó a asentarse en el equipo. Sin embargo, no ha sido capaz de mantener su puesto tras los cambios en el cuerpo técnico y en el estilo de juego, y se ha visto fuera de los planes titulares cuando la temporada pasada era una de las piezas importantes del centro del campo.

El neerlandés, de 24 años, solo ha sido titular en 4 partidos de la Premier League esta temporada y ha caído en la jerarquía del centro del campo por detrás de Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister. Además, la competencia por su puesto ha aumentado con la entrada de Trey Nyoni en los planes del primer equipo, antes de que Gravenberch sufriera recientemente una lesión.

Keith Wyness, exdirector ejecutivo del Everton, afirmó que el Liverpool quizá se arrepienta de haber renovado al jugador. A su juicio, los contratos de larga duración están ligados a veces a un sistema de juego concreto, y un cambio de entrenador puede alterar los planes del club con respecto a algunos futbolistas, como ha ocurrido con Gravenberch, que ya no goza del mismo peso en el equipo.

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Wyness, que ocupó el cargo de director ejecutivo del Everton entre 2004 y 2009 y que actualmente trabaja como asesor de clubes de fútbol, explicó que el salario de Gravenberch es un factor añadido que podría llevar al Liverpool a plantearse su venta, sobre todo si el club ya no considera necesario mantenerlo entre sus opciones titulares, pese a la posibilidad de aprovecharlo para paliar la falta de profundidad de la plantilla.

Durante su intervención en el pódcast «Inside Track» de «Football Insider», añadió que espera movimientos en torno al futuro del jugador en enero o el próximo verano, y señaló que un traspaso a la Bundesliga podría ser uno de los escenarios posibles si llegan ofertas adecuadas y la directiva del Liverpool considera que su salida beneficia sus intereses económicos y deportivos, dado su elevado salario y su menor protagonismo.

Aunque Gravenberch disputó 50 partidos en todas las competiciones la temporada pasada, su situación actual abre la puerta a un final prematuro de su etapa en el Liverpool, ya que han cambiado las circunstancias que llevaron al club a ampliar su contrato. El futuro del jugador queda así en manos de las decisiones que tome la directiva en los próximos meses: si le dará la oportunidad de recuperar su sitio o si optará por venderlo para ganar margen económico y deportivo en el equipo.