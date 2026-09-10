El «FC Bayern cuenta plenamente con Arijon Ibrahimovic», tituló el campeón récord alemán al anunciar la renovación de contrato del jugador de 20 años el 7 de julio. El director deportivo Christoph Freund sonreía a la cámara en la foto oficial de prensa y aseguraba entusiasmado: «Ahora ya no se trata solo de aprender, ahora se trata de ir a por ello, ¡aquí, en el FC Bayern!»

Dos meses después, Ibrahimovic ya puede presumir de un partido en la Bundesliga y un gol, ocupa el liderato tras dos victorias en dos encuentros, aunque no, como quizá se esperaba, con el gigante del sector de la capital regional, sino con el FC Augsburg.

«Hoy aquí, mañana allí, apenas estoy y ya me tengo que ir», debió de pensar el atacante, ya cedido en varias ocasiones, como en la canción cantada por Hannes Wader, cuando los rojos de repente dejaron de contar con él. Y eso después de haberse alegrado enormemente de «que me den la oportunidad de poder jugar en el club más grande del mundo».

Debía ser el relevo del incansable incombustible Luis Diaz, pero en su lugar el jefe deportivo Max Eberl explicó de repente poco antes del Deadline Day en una rueda de prensa: «Si hay algo que exista, que esté listo para concretarse, que pueda ser interesante para ambas partes, entonces estaríamos de nuevo abiertos a ello».

Sin embargo, sigue quedando la pregunta de hasta qué punto Ibrahimovic estaba realmente abierto a una salida del campeón récord alemán, aunque Freund afirmó en el comunicado de prensa del 1 de septiembre que «hemos llegado a un acuerdo con Arijon en que lo mejor para su desarrollo es que lo volvamos a ceder una temporada más».

El cambio de rumbo del Bayern con Ibrahimovic genera irritación

Según Sport1 , Ibrahimovic estaba «máximamente irritado», y, siempre según la información, su agente Roman Rummenigge también se habría sentido «molesto» por la maniobra de Eberl no consensuada de antemano. Desde su lado, al parecer no habría existido ningún motivo para un cambio de rumbo, sobre todo porque, por las señales enviadas, había calculado tener buenas opciones de disponer de minutos.

También el Werder Bremen habría intentado hacerse con él, pero el Augsburg fue el que se llevó el sí. El FCA se aseguró al final, además de una cesión hasta el final de la temporada, una opción de compra de ocho millones de euros, si bien, según Freund, Ibrahimovic sigue siendo «un jugador joven con grandes cualidades, y en esta fase necesita jugar con regularidad. Eso lo tendrá en el FC Augsburg, y nosotros seguiremos acompañándolo de cerca en ese camino».

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¿Una forma de decir que simplemente todavía no le da para el Bayern? Los motivos exactos del cambio de rumbo siguen sin estar claros, aunque tras algunas grandes ocasiones falladas en la pretemporada sí que hubo repetidas críticas a Ibrahimovic entre la afición. Entre otras cosas, se puso en duda que tuviera la clase necesaria para los grandes partidos.

Mientras tanto, el inicio en la ciudad de los Fugger no pudo haberle salido mejor a Ibrahimovic: con el técnico Manuel Baum fue titular directamente en su primer partido y además aportó un gol en la victoria por 4-1 ante el Eintracht Frankfurt. Al menos por el momento, la precipitada salida de la Säbener Straße sí ha tenido un efecto positivo para Ibrahimovic.