«Arnold recibe el perdón»: ¿regresará la estrella del Real Madrid al Liverpool?

Un informe de prensa habló, este jueves, sobre el futuro del inglés Trent Alexander-Arnold, jugador del Real Madrid, en vista de su situación actual en el club merengue.

El Real Madrid fichó a Alexander-Arnold en el verano de 2025, pero no ha ofrecido el nivel que se esperaba de él, además de que el actual entrenador, José Mourinho, no cuenta con él como titular.

Según el diario "As", en las últimas horas, numerosos exjugadores del Liverpool pidieron el regreso de Alexander-Arnold al club.

El diario local "Liverpool Echo" preguntó a la afición si querían el regreso de Alexander-Arnold al equipo inglés, y cerca de la mitad de los votantes respaldaron su vuelta, mientras que un 24% dijo que solo estaría de acuerdo si la contraprestación económica fuera baja. En cambio, solo un 29% le perdonó su marcha del club rumbo al Real Madrid y el rechazo a los intentos de retenerle.