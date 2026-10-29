¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Trent Alexander-Arnold Real Madrid 2026-27Getty
Abobakr El Mokadem
Traducido por

«Arnold recibe el perdón»: ¿regresará la estrella del Real Madrid al Liverpool?

Fichajes
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
T. Alexander-Arnold
España
Inglaterra

Mourinho no confía mucho en él

Un informe de prensa habló, este jueves, sobre el futuro del inglés Trent Alexander-Arnold, jugador del Real Madrid, en vista de su situación actual en el club merengue.

El Real Madrid fichó a Alexander-Arnold en el verano de 2025, pero no ha ofrecido el nivel que se esperaba de él, además de que el actual entrenador, José Mourinho, no cuenta con él como titular. 

Según el diario "As", en las últimas horas, numerosos exjugadores del Liverpool pidieron el regreso de Alexander-Arnold al club.

El diario local "Liverpool Echo" preguntó a la afición si querían el regreso de Alexander-Arnold al equipo inglés, y cerca de la mitad de los votantes respaldaron su vuelta, mientras que un 24% dijo que solo estaría de acuerdo si la contraprestación económica fuera baja. En cambio, solo un 29% le perdonó su marcha del club rumbo al Real Madrid y el rechazo a los intentos de retenerle.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google