La selección de Irak afronta su esperado duelo ante Kuwait en la segunda jornada de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27" con la ambición de sumar los tres puntos, en medio del deseo de su entrenador australiano Graham Arnold de aprovechar el torneo para dar la oportunidad a varias caras nuevas y prepararlas de cara a los próximos compromisos.

Arnold declaró, durante la rueda de prensa previa al partido: "Sin duda será un partido esperado, y lo aguardamos con expectación, y ganaremos mañana".

Explicó que la Copa del Golfo representa una oportunidad importante para probar a los nuevos elementos, y añadió: "Creo que el equipo hizo un buen trabajo, y como saben, la Copa del Golfo es una oportunidad para probar a los jugadores nuevos de cara al futuro. La mitad del equipo participó con nosotros en la Copa del Mundo, y la otra mitad son los nuevos jugadores a los que queremos dar la oportunidad".

Sobre la selección kuwaití, dijo: "Hemos seguido el trabajo de la selección de Kuwait, tienen jugadores jóvenes, y la presencia de elementos jóvenes es algo importante para cualquier selección".

Arnold habló de la dificultad de preparar el partido ante la escasez de tiempo y las condiciones climáticas, y afirmó: "Dos días no son suficientes, especialmente en unas condiciones climáticas como estas, pero confío en que nuestros jugadores darán lo máximo de sí para conseguir la victoria".

En cuanto al estado de los jugadores que sufrieron calambres, aclaró: "Su situación ahora es excelente, pero seguimos esperando los resultados de sus pruebas".













Por su parte, Amir Al-Ammari, jugador de la selección iraquí, subrayó la dificultad del enfrentamiento y aseguró que los jugadores están dispuestos a ofrecer lo máximo de sí.

Al-Ammari dijo: "Vimos el partido de la selección de Kuwait, es una selección desarrollada, y daremos todo lo que tenemos".

Sobre el efecto de las condiciones climáticas, añadió: "Soy un jugador profesional, y el clima no es una excusa, ya hemos jugado antes en Arabia Saudí".

El reglamento del "Golfo 27" establece que los ocupantes del primer y segundo puesto de cada grupo se clasifican para las semifinales, donde el líder del primer grupo se enfrenta al subcampeón del segundo grupo, mientras que el líder del segundo grupo se mide con el subcampeón del primer grupo.

Los dos vencedores se clasifican para la final, prevista para el 6 de octubre de 2026, que determinará el campeón de la vigésimo séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo.