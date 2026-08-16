El Ajax hizo oficial el sábado la salida de Mika Godts al Paris Saint-Germain. El club de Ámsterdam anunció que obtendrá hasta 55 millones de euros por el traspaso del belga. ESPN-analista Arnold Bruggink considera que el director deportivo Jordi Cruijff ha cerrado una operación excelente.

"Obviamente es una baja muy importante", arranca Bruggink antes del Ajax - sc Heerenveen. "Tengo que decir que me parece una cantidad realmente alta.Sigue siendo joven, tiene 21 años, y en el Ajax ha rendido de forma fantástica, sobre todo en la Eredivisie".

Godts disputó un total de 78 partidos de Eredivisie, en los que firmó 21 goles y 19 asistencias. La temporada pasada completó, con diferencia, su mejor curso, con 17 goles y 12 asistencias.

Según se informa, la cantidad fija del traspaso de Godts es de 45 millones de euros. Mediante bonus, esa cifra puede aumentar hasta los 55 millones de euros. "Entonces creo que esta es una solución magnífica para todas las partes", continúa Bruggink.

"Le van a echar muchísimo de menos porque tiene muchísima amenaza en su juego, lo que genera espacios para otros. Eso lo van a echar muchísimo de menos. Míchel siempre habla de su profundidad. Tendrán que compensarlo de alguna manera".

Se sabe que el Ajax ya habló con Noa Lang (27), que puede salir del Napoli. "Si pueden ficharlo, pueden darse con un canto en los dientes", opina Bruggink. "Entonces incorporas a un jugador que vuelve a tener algo especial en su juego".

Aun así, Bruggink ve un problema a largo plazo con Lang. "Como Ajax quieres rendir, pero también crear valor sobre el campo. Así que si vas a fichar a Noa Lang por muchísimo dinero y le das un salario alto, que es lo que ya tiene ahora... La cuestión es si volverá a generarlo". Según se informa, Lang costará 25 millones de euros.

"Mika Godts tiene 21 años, así que si ahora inviertes muchísimo dinero en un chico de 28 (27, red.), te servirá a corto plazo, pero a largo plazo ya no lo vas a vender por el doble", concluye Bruggink.