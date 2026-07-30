El neerlandés Arne Slot, exdirector técnico del Liverpool, ha definido su postura sobre dirigir al Al-Ahli saudí durante el próximo periodo, como sucesor del entrenador alemán Matthias Jaissle.

Diversos informes periodísticos habían confirmado que Jaissle presentó su renuncia al banquillo del Al-Ahli, este jueves, para dirigir al Newcastle United durante la próxima temporada, como sucesor de su anterior entrenador Eddie Howe.

Según informes periodísticos, el club saudí sitúa a Slot a la cabeza de su lista de prioridades para suceder a Jaissle la próxima temporada, junto a algunos otros nombres, como el del portugués Vítor Pereira.

Sin embargo, el periodista italiano Fabrizio Romano confirmó que Slot no contempla dirigir al Al-Ahli durante el próximo periodo, y lo mismo ocurre con las selecciones nacionales que han contactado con él desde su salida del Liverpool.

Romano aclaró, en una publicación a través de su cuenta personal en la red social «X», que el entrenador neerlandés desea regresar a alguna de las grandes ligas europeas durante el próximo periodo y espera la oportunidad adecuada para ello.

Slot dejó el banquillo del Liverpool tras el final de la pasada temporada, después de dos temporadas al frente de la dirección técnica del equipo, en la primera de las cuales logró conquistar el título de la Premier League tras cinco años de ausencia.

Cabe recordar que Jaissle pasó tres temporadas con el Al-Ahli, desde su nombramiento como sucesor del sudafricano Pitso Mosimane en 2023, durante las cuales logró llevar al equipo a conquistar el título de la Liga de Campeones de Asia de la Élite en dos ocasiones, así como la Supercopa saudí tras nueve años de ausencia.