Tras su destitución en el Liverpool, se rumoreó que Arne Slot podría quedarse en la Premier League; el Fulham mostró interés, pero The Athletic indica que su regreso a Inglaterra no será inmediato.

Poco después, el Liverpool presentó a su sucesor: Andoni Iraola, exentrenador del Bournemouth, toma el relevo en Anfield.

La marcha de Silva dejó un puesto libre en Craven Cottage.

Los Cottagers se fijaron de inmediato en Slot, quien, según The Athletic, también atrae el interés de otros clubes, entre ellos el AC Milan.

No obstante, el medio inglés asegura que es poco probable que el técnico holandés firme con un nuevo club a corto plazo.

De momento no tiene prisa por decidir su futuro y sigue de cerca la situación de la selección holandesa.

Tras el Mundial, Ronald Koeman podría dejar el cargo, y Slot mantiene todas las opciones abiertas.