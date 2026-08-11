Arne Slot ha reaccionado por primera vez en una conversación con el periodista Mikos Gouka, del Algemeen Dagblad, al intento fallido de la KNVB de convencerle para ser el nuevo seleccionador nacional.

El técnico de 47 años, que fue despedido por el Liverpool a finales de mayo, ve pasar por los medios muchas informaciones que no son correctas.

Por ese motivo, Slot ha querido dar su versión. «En las últimas semanas, y en especial en los últimos días, han aparecido varias informaciones sobre la vacante en la selección neerlandesa, en las que se sugería que yo me había retirado del proceso tras largas negociaciones, entre otras cosas sobre el salario y la duración del contrato. Esa especulación es incorrecta. Simplemente, nunca llegamos a esa fase de las conversaciones».

«La realidad es que durante un breve periodo hubo conversaciones con la KNVB. Eso es de lo más lógico cuando te contactan para un puesto importante y quieres hacerte una mejor idea del papel y de las expectativas. Sin embargo, en el plazo de una semana después de la primera conversación, dejé claro a la KNVB que volvía a ver mi futuro inmediato en el fútbol de clubes».

«En esta fase de mi carrera, prefiero verme a diario en el campo de entrenamiento con mis jugadores, algo que en una selección nacional sencillamente no es posible de la misma manera. Esa fue y es la única razón por la que opté por no continuar con las conversaciones ni empezar negociaciones sobre cómo podría ser un posible contrato».

Slot no descarta ser seleccionador nacional en el futuro. «Tengo un enorme respeto por la selección nacional y por la KNVB y solo puedo ser positivo sobre la manera profesional en que transcurrieron las conversaciones durante esa semana».

«Por ahora creo que el fútbol de clubes todavía tiene mucho que ofrecerme. Sería un gran honor representar algún día a mi país como seleccionador. Simplemente, este no era el momento adecuado para mí», concluye Slot.