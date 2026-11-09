Cómo ver el Armenia contra Chipre con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League C - Jornada 5 12 nov 2026 - 12:00 Republican Stadium - Vazgen Sargsyan

Armenia recibe a Chipre en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan de Ereván en un partido de la Liga C de la Liga de Naciones de la UEFA de gran importancia para la posición de ambos equipos en el grupo.

La Armenia de Yegishe Melikyan llega a este partido bajo presión tras una mala racha de resultados. Solo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros, y las derrotas ante Chipre y Montenegro han perjudicado considerablemente su trayectoria en el Grupo 2.

Chipre, dirigido por Apostolos Mantzios, afronta el encuentro en una dinámica muy distinta. Venció a Armenia por 2-0 en el partido de ida, disputado a principios de octubre, y después ganó a Letonia, resultados que le dan un gran impulso en esta fase de la competición.

Armenia buscará resarcirse en casa. Su única ocasión de jugar como local en las últimas semanas se saldó con un empate sin goles ante Montenegro, por lo que Melikyan exigirá más a su equipo delante de su afición.

Para Chipre, un resultado positivo afianzaría su posición en el grupo y mantendría bien encaminadas sus aspiraciones de ascenso. Ha demostrado que sabe sacar adelante los partidos, y sus recientes registros defensivos dan motivos a Mantzios para confiar.

Ambos equipos saben lo que está en juego en el Grupo 2, por lo que este partido tendrá consecuencias claras para la clasificación final. Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre cómo verlo.

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