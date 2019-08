Armando Polo: "Contento por obtener el pase aquí en casa”

El panameño valoró el triunfo de su equipo ante el difícil Real Estelí.

El jugador Armando Polo, analizó el juego contra el Real Estelí, y de su gol que dio el pase a la siguiente roda de octavos de final: “Gracias a Dios he tenido la experiencia de jugar varias ediciones de torneos de Concacaf y se me ha dado el gol, en este torneo la contratación que me hicieron era para este torneo, para aportarle al equipo y de a poco se van dando las cosas con los compañeros”.

“Contento por obtener el pase aquí en casa, fue difícil porque el rival propuso y jugó bien porque tenía la posibilidad de pasar de ronda pero gracias a Dios por el trabajo que hicimos en la semana, por la actitud que mostramos”, agregó el panameño en la zona mixta.