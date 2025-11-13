Arizona Cardinals vs San Francisco 49ers: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los San Francisco 49ers se encuentran saliendo del panorama de los playoffs de la NFC después de caer a 6-4, y de repente, su enfrentamiento en la Semana 11 con los Arizona Cardinals se siente como una victoria obligada.

Con los Chicago Bears actualmente con ventaja en la carrera por el comodín, este partido tiene un peso extra para un equipo de los 49ers desesperado por detener la hemorragia y volver a la contienda.

En cuanto a los Cardinals, con un récord de 3-6, sus esperanzas de postemporada están colgando de un hilo, si no perdidas ya. Pero no esperes que se rindan. Arizona ha mostrado mucha garra esta temporada, y estarán ansiosos por jugar el papel de aguafiestas contra un rival de división.

La semana pasada, San Francisco recibió un golpe duro, cayendo 42-26 ante Los Angeles Rams. Los 49ers fueron sepultados temprano, perdiendo 21-7 al medio tiempo, y aunque montaron una oleada de 19 puntos en la segunda mitad, no fue suficiente para remontar. La derrota marcó otra salida frustrante para un equipo que ha sido inconsistente desde su comienzo fulgurante del año.

Arizona no lo hizo mucho mejor, siendo arrollados 44-22 por los Seattle Seahawks. Los Cardinals enfrentaron problemas desde el inicio, enfrentándose a un déficit de 38-7 al medio tiempo antes de encontrar algo de producción en el tiempo basura en la segunda mitad. A pesar del desequilibrado marcador, en realidad lograron ganar la batalla de pérdidas de balón 3-2 y convertir seis de dieciséis terceros intentos, pero las victorias morales no contarán mucho en esta etapa.

Hora de inicio del partido Arizona Cardinals vs San Francisco 49ers

Los Cardinals y los 49ers se enfrentarán en la Semana 11 de la temporada de la NFL en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el domingo 16 de noviembre de 2025, comenzando a las 4:05 pm ET o 1:05 pm PT.

Noticias del equipo Arizona Cardinals

Los Cardinals iniciaron su semana de prácticas el miércoles con solo un repaso, y por una buena razón. La lista de lesiones es tan larga como un recibo de compras, obligando al equipo a emitir solo un informe estimado antes del enfrentamiento del domingo con los San Francisco 49ers.

De los 16 nombres listados, 14 están lidiando con varias dolencias, uno está luchando contra una enfermedad (Marvin Harrison Jr.), y otro está fuera por razones personales (Bilal Nichols). Incluso el veterano tacleador Kelvin Beachum, que típicamente descansa los miércoles, ahora ha sido etiquetado con una lesión en la ingle. El entrenador principal Jonathan Gannon no endulzó las cosas, ya ha descartado a Harrison y al apoyador Mack Wilson Sr. para el enfrentamiento divisional del domingo.

Sin embargo, hay una pequeña noticia alentadora. El esquinero Max Melton, quien se perdió las prácticas de la semana pasada y el juego contra Seattle por una conmoción cerebral, fue mejorado a participación limitada, una señal de que está progresando en la dirección correcta. Notablemente ausentes de la lista de lesiones están los receptores Zay Jones (Aquiles) y Simi Fehoko (brazo), quienes ambos sufrieron golpes contra Seattle y fueron colocados en la reserva de lesionados el miércoles, debilitando aún más un cuerpo de receptores ya diezmado.

Arizona llega a este enfrentamiento con un récord de 3-6 después de caer 44-22 ante los Seattle Seahawks el pasado fin de semana. El mariscal de campo Jacoby Brissett lanzó para 258 yardas y dos touchdowns, completando 22 de 44 pases con un índice de pasador de 83.3, evitando cualquier intercepción. Emari Demercado lideró el cuerpo de receptores del equipo con tres recepciones para 40 yardas, promediando 13.3 yardas por recepción. En el juego terrestre, Zonovan Knight logró 28 yardas en 10 acarreos, promediando 2.8 yardas por intento.

La ofensiva de los Cardinals totalizó 335 yardas en 68 jugadas (4.9 yardas por jugada), con 129 yardas por carrera en 23 acarreos (un promedio de 5.6 yardas por intento). Defensivamente, Arizona tuvo dificultades para contener el juego terrestre de Seattle, cediendo 198 yardas en 46 acarreos (4.3 yardas por acarreo), y permitió 174 yardas por pase en 10 de 12 completaciones, una tasa de completación del 83.3%.

Informe de lesiones de los Cardinals: Informe de lesiones de los Cardinals, Mack Wilson Sr., LB - Cuestionable, Xavier Weaver, WR - Cuestionable, Max Melton, CB - Cuestionable, Will Johnson, CB - Cuestionable, Simi Fehoko, WR - Fuera

Noticias del equipo San Francisco 49ers

Los San Francisco 49ers están aumentando lenta pero seguramente las repeticiones de práctica de Brock Purdy esta semana mientras evalúan si su joven mariscal de campo puede recuperar su lugar como titular el domingo. Aunque todavía está oficialmente listado como participante limitado, el entrenador en jefe Kyle Shanahan dejó claro que el plan es someter a Purdy a una sesión más "agresiva" para probar qué tan cerca está de estar listo para el juego.

Hubo más buenas noticias en el frente ofensivo, ya que el novato receptor Ricky Pearsall hizo su tan esperado regreso al campo en una capacidad limitada. Marcó su primer entrenamiento desde que una lesión de rodilla lo dejó fuera de juego en la Semana 4, un impulso muy necesario para una unidad de receptores que ha estado extrañando su explosividad y fiabilidad.

En defensa, los 49ers también tuvieron un desarrollo positivo. El tackle defensivo Alfred Collins, quien se lesionó la cadera en el entrenamiento la semana pasada y se vio obligado a perderse el partido contra Los Ángeles Rams, se ha reincorporado a los entrenamientos como participante limitado. Su presencia sería una adición bienvenida para una defensa que prospera en profundidad y disrupción en la línea delantera.

San Francisco entra en la Semana 11 con un récord de 6-4, buscando recuperarse después de una derrota de 42-26 ante Los Ángeles Rams en su enfrentamiento anterior. El mariscal de campo Mac Jones fue eficiente por aire, completando 33 de 39 pases para 319 yardas y tres touchdowns, aunque lanzó una intercepción. Terminó el día con un impresionante índice de pasador de 115.7. Kendrick Bourne logró una sola recepción para 19 yardas, mientras que Christian McCaffrey lideró el juego terrestre con 12 acarreos para 30 yardas, promediando 2.5 yardas por intento.

En general, la ofensiva de San Francisco registró 60 jugadas totales para 393 yardas, incluyendo 21 intentos de carrera para 74 yardas (un promedio de 3.5 yardas). En defensa, los 49ers permitieron 126 yardas terrestres en 30 acarreos (4.2 yardas por acarreo) y 275 yardas aéreas en 24 completaciones de 36 intentos, cediendo una tasa de completación del 66.7%.

Informe de Lesiones de los 49ers: Alfred Collins, DT - Cuestionable, Brandon Aiyuk, WR - PUP-R, Ricky Pearsall, WR - Cuestionable, Brock Purdy, QB - Cuestionable, Mykel Williams, DE - IR

Ver y transmitir en vivo Cardinals vs 49ers en EE. UU.

El partido de Cardinals vs 49ers en la Semana 11 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo a nivel nacional por FOX. Los fanáticos pueden seguir la cobertura enFubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se darán a conocer pronto, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Cardinals vs 49ers en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de EE. UU. que quieren mantenerse conectados a la acción,NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte informado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Cardinals vs 49ers

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada desde $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta las gamas premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para el desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Cardinals vs 49ers Fantasy Football

Nos dirigimos hacia otra semana bajo la suposición de que Brock Purdy finalmente hará su tan esperado regreso, aunque eso sigue siendo una situación de espera y veremos dependiendo de cómo progresen las cosas en la práctica. Si su lesión en el dedo del pie continúa molestándolo, hay grandes posibilidades de que Mac Jones sea el elegido una vez más como mariscal de campo.

Esa misma lesión ha limitado a Purdy a solo dos apariciones este año, donde registró actuaciones consecutivas como QB16 con 16.8 y 17.7 puntos de fantasía contra los Seahawks y Jaguars, respectivamente. Considerando la larga ausencia y un enfrentamiento que no exactamente grita "destacado", Purdy debería ser visto estrictamente como un QB2 de nivel medio esta semana.

Con Jonathan Taylor descansando en su semana de descanso, Christian McCaffrey reina supremo como el indiscutible RB1 para la Semana 11 y, francamente, para todo el panorama de fantasía. Él y Taylor están en la cima de la liga en puntos totales de fantasía en todas las posiciones, por delante de pesos pesados como Josh Allen, Patrick Mahomes y Drake Maye. Lo que hace de CMC una anomalía es su producción híbrida, funcionando tanto como receptor de alto nivel como corredor principal. Ocupa el sexto lugar en yardas por recepción (a solo una de Amon-Ra St. Brown) y el segundo en recepciones totales entre todos los jugadores.

En pocas palabras, es un WR1 y RB2 en un solo paquete imparable. Enfrentándose a una defensa de los Cardinals que está cediendo la duodécima mayor cantidad de puntos de fantasía a los corredores, no hay razón para pensarlo dos veces: McCaffrey sigue siendo un titular automático y un factor de cambio semanal en el juego.

Mientras tanto, Jauan Jennings continúa labrando un papel constante en la ofensiva de San Francisco. Obtuvo un 23% de participación en las jugadas de pase, 35% de las yardas aéreas e incluso tuvo una oportunidad en la zona de anotación la semana pasada. En el último mes, ha liderado a todos los receptores de los 49ers en objetivos, desarrollando una clara química con Purdy cada vez que el mariscal de campo ha estado en el campo. Estadísticamente hablando, está "debido", ocupando el séptimo lugar en puntos esperados por juego (xPPG) mientras produce ligeramente por debajo de esa marca. Se está calentando silenciosamente, anotando en dos salidas consecutivas y registrando una sólida línea de 6-71-1 contra los Rams. Otra semana fuerte podría estar en el horizonte.

En cuanto a Arizona, fue un duro golpe en su derrota aplastante, pero Jacoby Brissett aún logró salvar el respeto en el ámbito de la fantasía gracias al puro volumen. A pesar de completar solo la mitad de sus pases con un modesto promedio de 5.9 yardas por intento, lanzó el balón 44 veces, lanzando dos touchdowns y sumando 31 yardas en el suelo. Ese elemento de doble amenaza y la producción en tiempo basura lo mantuvieron a flote, y en la Semana 11, Brissett sigue siendo una opción viable como QB1 de borde. Sin embargo, con un cuerpo de receptores reorganizado y preguntas sobre la consistencia, su techo viene acompañado de un buen grado de riesgo.

Marvin Harrison Jr. no ha alcanzado exactamente las altísimas expectativas que lo siguieron a la liga después del Draft de la NFL de 2024, pero no te equivoques, sigue siendo la arma indiscutible en el ataque aéreo de los Cardinals. Las destrezas brillantes están ahí; es solo cuestión de que la consistencia alcance el nivel del bombo.

Predicciones del Juego Cardinals vs 49ers

Los 49ers recibieron una dura llamada de atención el domingo, una muestra de la realidad que mostró cuánto han caído en la jerarquía de la NFC Oeste. Los Ángeles Rams irrumpieron en Santa Clara y encendieron el marcador con 42 puntos, desmantelando a una defensa cansada y llena de lesiones de los Niners en camino a una cómoda victoria por 16 puntos. Incluso más revelador fue que contuvieron a Christian McCaffrey, limitando al súper estrella a solo 30 yardas en 12 acarreos, algo raro para uno de los jugadores más dinámicos del juego.

Mac Jones acumuló 319 yardas de pase y tres touchdowns, pero seamos realistas, la mayor parte de eso vino cuando el juego ya estaba fuera de control, inflando las estadísticas en lo que fue esencialmente tiempo basura extendido.

En cuanto a los Cardinals (3-6), las cosas no fueron mejores en el desierto. Fueron arrollados 44-22 por los Seahawks, quedando atrás 38-7 antes del medio tiempo en una actuación que parecía haber terminado antes de realmente comenzar.

El enfrentamiento de esta semana podría no ser uno para los momentos destacados, más bien una batalla para ver quién puede sacudirse el olor de las recientes derrotas. Pero espera que los 49ers entren con todo, reafirmando su dominio terrestre detrás de McCaffrey y apoyándose en un enfoque ofensivo más equilibrado. En este enfrentamiento de luchadores, San Francisco debería tener el suficiente pulido — y orgullo — para refrescar el ambiente y salir con la victoria.

Cuotas de Apuestas Cardinals vs 49ers

Diferencial

49ers -2.5 (-121)

Cardinals +2.5 (+102)

Línea de Dinero

49ers -150

Cardinals +124

Total

OVER 48.5 (-102)

UNDER 48.5 (-113)